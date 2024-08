Salen a la luz fotos de la boda de Shanik Berman y este detalle se llevó las miradas

El programa de realidad, La casa de los famosos México, en su segunda temporada ya está dando mucho de qué hablar. Las rivalidades, traiciones y conspiraciones están en el ambiente. Este viernes 2 de agosto, el humorista Adrián Marcelo, traspasó los límites al hacer un comentario bastante serio sobre la periodista Shanik Berman sobre el fallecimiento de su hijo.

PUBLICIDAD

La semana pasada, Marcelo lloró al escuchar la desgarradora historia. Ellos hicieron llave, pero parece que se quebró y fue solo por interés, pues este viernes 2 de agosto, el comentarista no dudó en burlarse de la situación de Shanik.

Haber subido al panel de nominación por segunda semana consecutiva hizo ver a Shanik Berman que Adrián Marcelo simplemente estaba manipulándola, aunque el regiomontano negó esta versión. En una reunión en el cuarto Tierra, Adrián contó: “Le hice un pedote (a Shanik), le dije: ‘Aquí planto mi línea y a mí ya no me vuelvas a preguntar qué haces’ y ya cuando nos quedamos solos me dijo: ‘Te juro por mi hijo, que está muerto, que no te voy a nominar’ y le hice el mismo pacto, pero lo chido es que yo no tengo un hijo muerto”. Todo se rieron.

Internautas se burlan de Shanik

Por si todo eso fuera poco, estos últimos días comenzó a circular una foto de la boda de Shanik y su esposo Jorge. De inmediato las burlas no se hicieron esperar. La comunicadora social de 65 años se casó cuando solo tenía 19. Por supuesto, al ser otra época, la moda también era otra, pero un detalle en su traje de novia se llevó todas las miradas.

Se trata del sombrero. Sí, Berman además del velo de novia, llevó un sombrero blanco, que no pasó desapercibo. “Qué guapa era Shanik , el vestido un poco raro con el sombrero de Catrina”, “El Sombrero es bastante feo Shanik se ve muy guapa y el vestido está padre”, “Era la moda en esa época, por lo de la dama de las camelias”, y “Me gustó más el vestido de Shanik qué el la Angelita”.

Recientemente, Jorge se pronunció sobre si extraña o no Shanik, pero su respuesta sorprendió: “No la extraño tanto porque la vemos todo el tiempo. Yo creo que no sabe cuánto la quieren, todos estamos sorprendidos por tanto cariño. Ella siempre ha sido así de curiosa y creo que por eso es que ha hecho una gran carrera”.