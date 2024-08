Reina Letizia protagoniza ola de reacciones y memes en redes tras insólita foto viral en Juegos Olímpicos

La estancia de la reina Letizia en París ha causado mucho revuelo. La esposa de Felipe VI ha vivido unas jornadas muy frenéticas en las que ha asistido a diferentes competiciones disputadas por los deportistas españoles. A lo largo de su presencia en los Juegos Olímpicos, ha dejado algunas imágenes de lo más comentadas.

La fotografía de Letizia Ortiz que se transformó en meme en las redes

Las fotografías que se ha hecho con los deportistas o las celebraciones que ha hecho de las victorias que ha logrado presenciar, han sido algunos de los momentos más señalados. Letizia Ortiz sabe que en esas situaciones las miradas están puestas sobre ella y no ha dudado en hacer gestos que sabía que se iban a ver, pero también ha pasado lo contrario.

La reina Letizia ha empleado su tiempo en ver diferentes competiciones deportivas, algo que ha hecho que las cámaras le hayan captado en momentos en los que no sabía que era grabada. Una de esas imágenes que la reina no esperaba protagonizar se ha vuelto viral en las redes sociales. ¿La razón? Un detalle en el look de la soberana española y la pose con la que se ha mostrado en ese momento.

La pose de la soberana española se volvió meme

La imagen señalada ha tenido lugar durante el partido que Carlos Alcaraz ha disputado en la pista de Roland Garros. La reina Letizia no ha dudado en acercarse hasta ahí para disfrutar la victoria del deportista español, según lo consignado por Lecturas.

A su llegada en las gradas, un detalle en su look llamó la atención. Letizia Ortiz ha usado unas gafas de sol, algo que no suele lucir, además que las caramas la grabaron durante un momento en que ella no sabía que la estaban enfocando y en el que estaba de pie con los brazos en la cintura. Por eso, los memes no se han hecho esperar.

Es una imagen que ha corrido por las redes de manera inmediata. Han sido algunos usuarios de la red social X quienes han hecho bromas sobre la fotografía. Hay quienes comparan la postal con una escena de Tomb Raider, además de hacer alusión a CSI.