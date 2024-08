Kristin Davis de Sex and the City habló sobre los procedimientos estéticos que se hizo

"Fui ridiculizada sin piedad": el impactante cambio de actriz de Sex and the City tras quitar los rellenos de su rostro

La actriz Kristin Davis, conocida por su papel como Charlotte York Goldenblatt en la exitosa serie de Sex and the City, generó polémica en las redes sociales por los retoques estéticos que se hizo para rejuvenecer su rostro, específicamente por colocarse rellenos en sus ojos.

“Es difícil enfrentarse a tu yo más joven todo el tiempo”, compartió la estrella de 59 años, y agregó que es aún más difícil recordar que no tienes que lucir así.

Davis participa junto a las actrices Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall y Cynthia Nixon en la secuela de la serie, And just like that, donde las protagonistas ya tienen 50 años y exponen sus nuevos problemas a esta edad.

Rendirse a la presión

En una entrevista que le realizaron a la interprete de Charlotte, explicó que Internet quiere que las mujeres luzcan más jóvenes, pero al mismo tiempo existe una demanda de envejecimiento natural.

Por eso, en un momento dado, se rindió ante la presión y se puso rellenos faciales que la hicieron sentir mejor por un tiempo, pero no todos quedaron impresionados con el cambio.

Según el portal Antena 3, la actriz enfrentó duras críticas en línea y fue objeto de burlas por su apariencia, especialmente por parte de otras mujeres. “He derramado lágrimas por ello. Es muy estresante”, admite Davis.

No ahondó en los procedimientos estéticos que salieron bien o mal, pero sí destacó que tras las fuerte criticas decidió volver a su aspecto natural.

“La gente nos culpa personalmente cuando algo sale mal. Nadie me dijo que no se veía bien durante mucho tiempo, pero por suerte tengo buenos amigos que finalmente sí me lo dijeron”, dijo .

Al natural es mejor

Recientemente publicó una fotografía en su muro de Instagram al natural y sus fans han aplaudido su decisión por considerar que ha vuelto a ser más ella y a parecerse a esa Charlotte joven de Sexo en Nueva York.

En la imagen, Davis aparece sin maquillaje, con ondas muy voluminosas en el pelo y una camiseta sencilla de color gris. En el pie de la imagen ha compartido quién le ha hecho su nuevo corte de pelo y sus fans han querido resaltar que está mucho más guapa con su cara al natural, sin rellenos.

“Te ves increíble. Me alegro de que te hayas quitado los rellenos, tu verdadera yo se ve mucho mejor”, “Estoy de acuerdo. Me frustra que las celebridades hagan esto. Lo entiendo, pero sé tú misma. Gwen Stefani tiene demasiados rellenos en los labios y las mejillas, parece falso”. “¡Ahora el rostro se ve natural! ¡Hermoso!”, son algunos de los comentarios que recibió la actriz en su post de Instagram.