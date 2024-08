El video donde Christian Nodal fue hipnotizado y aseguran que por eso se casó con Ángela

En medio de la ola de criticas que han enfrentado Christian Nodal y Ángela Aguilar por su inesperado romance y ahora matrimonio, siguen apareciendo detalles sobre la vida privada de los artistas como lo es el día que el ranchero fue hipnotizado.

Las redes no han perdonado a Nodal por la inestabilidad amorosa en la que se ha visto en los últimos años por lo que su boda con la hija de Pepe Aguilar ha sido un motivo de cancelación y son muchos los que no le tienen fe a su unión.

Ahora en medio del alboroto que ha significado su relación, un hipnotista ha revelado detalles del día en el que Nodal le pidió que lo sometiera a una de sus sesiones y los usuarios no han tardado en apuntar contra su ahora esposa.

Así fue el día en que Nodal fue hipnotizado

El hipnotista John Milton, originario de Chile, reveló cómo durante una fiesta hiptnotizó a Christian Nodal quien incluso se desplomó directo hasta el suelo.

“Llegamos a una fiesta donde había banda. Había música norteña, había música grupera en fiestón, de terror. En eso se me acerca Nodal y me dice ‘Hola, ¿usted me va a dormir? ‘Pero aquí con el ruido’, le dije”, contó Milton.

De igual manera, agregó que en medio de su sesión dedicó unas palabras de cambio en el paciente y aunque no reveló cuáles fueron asegura que sirvieron.

“Y él empieza a respirar y al ir respirando en el suelo. De repente se amontona la gente empiezan a grabar, no sé quién grabó y empecé a dar mensajes de lo que yo creo que le puede servir a un paciente en esta situación, aquí tendremos que entender algo llamado el poder de las palabras que imprime el terapeuta para intentar generar un cambio en el paciente sirvió”, sostuvo.

Nodal no ha sido el único cantante que ha pasado por las manos de Milton, Eduin Caz también fue sometido a una hipnotización y la misma le habría generado mejoras como cantante.

“Memorizo mejor las canciones, ya no tengo el estrés que tenía antes de salir al escenario, hoy estoy alcanzando notas musicales que anteriormente no lograba”, llegó a revelar.

Tras las declaraciones del especialista, usuarios no han dudado en vincular la sesión de Nodal con su inesperado matrimonio con Ángela, pues muchos aseguran que dicho momento lo habría llevado a enfrentar el cambio en su vida, aunque se desconoce en que momento fue sometido a dicha terapia.