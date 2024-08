Ben Affleck y Jennifer Lopez ponen término a su matrimonio: revelan la causa que provocó la ruptura

Este viernes 2 de agosto de 2024, se hizo público que Ben Affleck y Jennifer Lopez decidieron terminar su matrimonio tras diferencias irreconciliables que los llevaron al límite. Según fuentes cercanas a la pareja, que fueron citadas por Infobae y Daily Mail, se espera que presenten los documentos de divorcio antes de que finalice el verano en Estados Unidos. Uno de los principales factores que motivó esta separación fue el lanzamiento de la línea de cócteles Delola de Lopez en abril de 2023, lo que fue un detonante en su relación.

El conflicto por Delola

La línea de cócteles de Jennifer Lopez, Delola, ha sido catalogada como el punto de quiebre para la pareja. Ben Affleck, quien ha luchado contra el alcoholismo durante años, se sintió profundamente afectado por este proyecto. “La marca de bebidas alcohólicas de Lopez fue una de las cosas que colmó el vaso”, declaró un amigo de Affleck al Daily Mail. Esta fuente indicó que la promoción de Lopez por el consumo de bebidas para “relajarse y soltarse” fue percibida por Affleck como una ofensa personal.

El lanzamiento de Delola coincidió con el surgimiento de tensiones entre ellos. “La campaña promocional de Lopez se vio como un insulto personal”, explicó otra fuente al tabloide británico. Affleck, que ha estado en rehabilitación en varias ocasiones desde 2001, sintió que esto era un recordatorio constante de su adicción.

Las otras diferencias que los distanciaron

Además del conflicto sobre Delola, las diferencias en el estilo de vida se convirtieron en un problema significativo. Mientras que Ben Affleck optaba por mantener un perfil bajo, Jennifer Lopez prefería estar constantemente en el ojo público. “Su obsesión con la fama se volvió demasiado para él”, comentó un insider al Daily Mail, añadiendo que Lopez tenía una constante necesidad de ser fotografiada y adorada por los medios.

Otro punto de tensión fue la adquisición de una mansión en Beverly Hills valorada en 68 millones de dólares. Para Affleck, esta compra fue vista como un gasto innecesario. Fuentes cercanas al actor revelaron al Daily Mail que “nunca se sintió como un hogar para él”, lo que acentuó las discrepancias en cuanto a decisiones financieras y estilo de vida.

El impacto del documental de Jennifer Lopez

La publicación del documental de Jennifer Lopez, This Is Me... Now: A Love Story, también jugó un papel importante en el deterioro de la relación. Ben Affleck expresó su oposición al proyecto y su descontento con la exposición pública de su vida privada. “No quería que su historia de amor fuera contada de manera tan pública”, mencionó una fuente al mismo diario.

Tras la separación, Ben Affleck adquirió una propiedad en Los Ángeles cercana a la de su exesposa Jennifer Garner, por un valor de 20,5 millones de dólares. Según información de ET, el actor está buscando un cambio positivo que facilite la crianza compartida de sus hijos.

Por su parte, Jennifer Lopez, quien recientemente celebró su cumpleaños 55 rodeada de amigos y familiares en Nueva York, está enfocada en mantenerse positiva. Según una fuente del Daily Mail, la cantante está “haciendo todo lo posible por mantenerse positiva y enfocarse en las cosas buenas de su vida”. En consecuencia, ha cancelado su gira de verano para dedicar más tiempo a su familia y amigos.

Una separación anunciada

La pareja, que celebró su matrimonio en Las Vegas en 2022 y tuvo una segunda ceremonia en Georgia, no ha sido vista junta en semanas. Ambos están ahora enfocados en sus hijos: los gemelos de 16 años de Lopez y los tres hijos de Affleck, de 19, 15 y 12 años. Fuentes cercanas afirman que los niños están enfrentando la situación de la mejor manera posible y que mantienen una buena relación entre ellos.

Ben Affleck y Jennifer Lopez, quienes retomaron su relación en 2021 tras casi dos décadas de su primer compromiso, hicieron esfuerzos por reconciliarse en las últimas semanas. Sin embargo, “los documentos de divorcio están finalizados, pero aún no se han presentado”, según han revelado fuentes cercanas a la pareja. Se espera que emitan un comunicado conjunto cuando la separación se haga oficial.