Acusan a Cazzu de no querer tener a Inti, pero recibe toda la sororidad de las redes

Christian Nodal está disfrutando de su luna de miel con su esposa, la cantante Ángela Aguilar, en Los Cabos. Mientras ellos viven su idilio tras dos meses de noviazgo, una nueva polémica se ha desatado en las redes sociales y que involucrada a su bebé Inti, a quien tuvo con la artista argentina Cazzu mientras fueron pareja por poco más de un año.

En abril del año pasado, la cantante urbana sorprendió en el concierto final de su gira Nena Trampa Tour cuando mostró un avanzado embarazo. Tenía unos cuatro meses de gestación, aproximadamente, cuando apareció en el escenario. Esto llenó de felicidad tanto a los fanáticos de ella, como a los de Nodal. El amor entre ellos estaba más sólido que nunca.

Por fin, al mexicano se le hizo realidad su sueño de ser padre, pues cuando fue pareja de Belinda, a los pocos meses le pidió tener un bebé, pero ella no aceptó, pues en un video en vivo le aseveró que para hacerlo, primero debía darle un anillo de compromiso, acción que tardó en concretar el intérprete de “De los besos que te di”.

Pero, la relación llegó a su final y a los dos meses comenzó a conquista a Julieta Cazzuchelli, nombre de pila de la argentina, hasta que finalmente ella cayó rendida a sus pies y le cumplió su deseo seis meses después.

La familia unida solo duró unos seis más, hasta abril de este año, cuando los rumores de ruptura comenzaron a sonar. En mayo, finalmente anunciaron su separación, 15 días después él informó de su noviazgo con quien es ahora su esposa.

“Cazzu fue quien planteó al idea”

Ahora que la vida de los tres: Nodal, Ángela y Cazzu está expuesta a la luz pública, se rumora sobre el verdadero deseo de la rapera de ser madre. En el programa Chisme no like, indicaron este jueves 1 de agosto, que ella quería interrumpir su embarazo.

“Nodal nunca se enamoró de Cazzu, pero sí Cazzu le hizo mucho bien a Nodal. Cazzu amaba a Nodal. Después vino la niña, que recuerden que Cazzu, dicen que se quería sacar a Inti y quien no quiso abortar fue Nodal, Nodal jamás hubiera permitido por su religión católica, que Inti no venga a este mundo”, expresó Javier Ceriani en la cuenta en Youtube.

Ceriani aseveró según su fuente confiable que “Cazzu planteó la idea de que ella era muy joven, cantante que su cuerpo, que no era momento, y Cazzu fue la que planteó la idea de 4bort4r”. En tanto, Elisa Beristain, la otra conductora del programa, opinó: “Imagínense ustedes esta situación y ver al joven Nodal salvando a su hija contra la propia madre que se la quería sacar, eso me parece fuertísimo”.

Pero, lejos de obtener rechazo, las internautas le dieron un espaldarazo a la reguetonera: “Todos tenemos el derecho a sentir ciertas cosas cuando estamos embarazadas. Nodal la quería y NO ES UN PADRE PRESENTE”, “Pero la tuvo y la ama y es excelente madre ❤️”, “Es parte de la maternidad tener miedo a traer a este plano a un bebé, pero ahora la adora”, “¡Muchas pasamos por ese momento! El miedo a no poder a no ser buena madre, a perder tu individualidad”, y “Yo creo que la nena no fue planeada, y ya, ahora es una beba amada ya ya”.