A dos años de casados, documentos de divorcio de JLo y Ben Affleck ya estarían listos

La cantante ha estado pasando tiempo con un hombre que no es Ben Affleck

Ya no hay vuelta atrás. Todo apunta a que los artistas Jennifer López y Ben Affleck dirán adiós a compartir una vida hasta que la muerte los separe, y se dedicarán a buscar la felicidad en caminos distintos. La pareja ha estado más distantes que nunca, cada uno está haciendo sus vidas por separado. Este jueves 1 de agosto se conoció que el actor compró la mansión de soltero con un hipoteca.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Daily Mail, esto fue una “puñalada en el corazón” para JLo, según amistades de la también cantante, pues además, la compra se materializó el mismo día de su cumpleaños 55. Por esto, es que los documentos del divorcio ya están listos. Sin embargo, “aún no se han entregado”, porque, quizá Jennifer tenga la esperanza en una reconciliación, ya que presuntamente es la segunda vez que rompen desde que se casaron en el 2022.

La pareja ha pasado por altibajos, pero pese a que están a un paso de formalizar su divorcio, aún ellos han compartido juntos algunas actividades en familia, como las graduaciones de Violet y Samuel, hijos de Affleck con la actriz Jennifer Garner.

Además, todavía conservan las apariencias y, a pesar de que ya no viven juntos, se les ve portando las alianzas del matrimonio. Ella ha estado vacacionando sola en Italia, mientras él aprovechó para sacar lo que faltaba de la casa. La mansión en la que ambos vivían aún sigue a la venta.

¿Ben le fue infiel a Jennifer?

Esta semana comenzó a circular en las redes sociales un video de Ben abrazando y besando a Lindsay Shookus, su expareja, con quien compartió seis años. Ambos se veían felices. De inmediato los internautas le escribieron improperios, aunque otros lo apoyaron, pues siendo fans supieron que todo se trató de un video sacado de contexto.

Pues, la grabación data de varios años atrás cuando realmente el mantenía un romance con la productora. A Ben se le ha visto con su gran amigo, el actor Matt Damon, quien lo ha consolado, mientras que la “Diva del Bronx”, celebró su cumple sola y visiblemente triste, porque Affleck fue en gran ausente de la fiesta al estilo “Bridgerton”.

Este año no ha sido el mejor de la artista, porque anunció una gira por Estados Unidos, así como el lanzamiento en simultáneo de un documental y un álbum, pero nada tuvo éxito, lo que obligó a López a cancelar el tour This Is Me...Live, alegando que dedicaría el tiempo libre a sus hijos Emme y Maximillian, promesa que ha cumplido.