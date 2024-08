¿Otro Piqué? Ella es la modelo con la que Guaynaa le habría sido infiel a Lele Pons a un año de matrimonio

Lele Pons y Guaynaa son una de la pareja más famosas del momento del mundo del espectáculo, que a través de las redes muestran lo divertida y romántica que es su relación.

Sin embargo, parece que el cantante no es tan sincero y fiel como se mostraba y le habría sido infiel a la influencer a solo un poco más de un año de haberse casado.

Desde finales del año pasado han corrido rumores de divorcio entre la pareja y ellos lo han enfrentado con humor, dejando claro que están más unidos que nunca. Sin embargo, ha llegado un golpe más duro luego que el paparazzi Jordi Martin revelara que el puertorriqueño habría engañado a Lele.

Guaynaa le habría sido infiel a Lele Pons con una modelo y esto se sabe

Martin contó que existen pruebas, videollamadas y audios que prueban que Guaynaa le fue infiel a Lele Pons con Claudia Bavel, quien es una modelo y hace contenido para adultos.

“Empieza con Claudia Bavel, se pone en contacto con ella vía Instagram, empiezan a hablar. No es inteligencia artificial, no está manipulado”, dijo en el programa ‘Lo sé todo’.

Además, aseguró que tiene capturas de pantalla de videollamadas y mensajes comprometedores del cantante, donde se ve su número de teléfono, y fue él quien la contactó, según él.

Martin informó que incluso Guaynaa se habría llevado a la modelo a Cádiz, Sevilla y Barcelona, durante la gira que hizo por España y en los audios, el paparazzi asegura que le dice “Te quiero” y quiere tener una relación con ella. “Le dice: ‘me encantaría en un futuro tener una granja contigo, tú me cuidas los pollos y yo te cuido la tal’”.

Según el paparazzi, la modelo habría relatado que el cantante le dijo que él y Lele tenían una relación abierta, por lo que una infidelidad no sería problema.

Sin embargo, Martin le dijo a Guaynaa que no publicará los audios que le envió a la modelo . “Que esté tranquilo, que sus audios con su voz no van a salir. Si has cometido un error, admites tu error con tu mujer, pero no vayas a negar esto porque no lo puedes negar y no vayas a poner en duda mi profesionalidad porque ahí sí que cometerás un error”.

Quién es la modelo con la que Guaynaa le habría sido infiel a Lele Pons a un año de matrimonio

Lo que se sabe de Claudia Bavel, la modelo con la que Guaynaa le habría sido infiel a Lele Pons es que es española y hace contenido para adultos y Only Fans.

Guaynaa Ella es la modelo con quien le habría sido infiel a Lele Pons (@imclaudiabavel/Instagram)

La joven tiene más de 220 mil seguidores y a través de Instagram comparte fotos de ella presumiendo su espectacular figura en bikini y looks sexys y recibiendo mensajes halagadores.

Además, se dice que Claudia ha estado vinculada en romances también con Bad Bunny y Ozuna, pero hasta los momentos, la joven no ha publicado nada en sus redes.

El que sí compartió algo fue el cantante quien escribió “mañana tengo algo importante que decirles”, sin especificar qué y Lele Pons le dio Me Gusta, pero tampoco se ha pronunciado.