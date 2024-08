¿Le hicieron el feo? Majo Aguilar cuenta por qué no fue a boda de Ángela Aguilar y Nodal y les envió indirecta

La prima de la cantante reveló por qué no asistió a la boda

Hace una semana que Ángela Aguilar y Nodal se casaron en una boda muy íntima en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelo México.

La boda contó con pocos invitados, aproximadamente unos 45, entre amigos y familiares y entre ellos estuvieron Marc Anthony quien fue testigo y su esposa Nadia Ferreira.

Sin embargo, la gran ausente del enlace, y fue algo que muchos notaron y estaban extrañados fue Majo Aguilar, quien es prima de la cantante e hija de Antonio Aguilar, Jr.

Aunque ambas se dedican a la música, parece que no son tan unidas como se pensaba, y es que la joven finalmente reveló la razón por la que no estuvo en “la boda del año”.

Majo Aguilar revela la razón por la que no estuvo en la boda de Ángela Aguilar y Nodal y envía una indirecta a su prima

Majo Aguilar confesó a la prensa que no fue invitada a la boda y tampoco tenía conocimiento que su prima Ángela Aguilar se iba a casar con Nodal.

“ Yo no sabía que se iban a casar”, reveló, al tiempo que aseguró que tampoco ha tenido contacto con la hija de Pepe Aguilar ni con Nodal, pero les envió un amoroso mensaje y les dijo “que les vaya lindo” .

Aunque la hubieran invitado, quizás la joven no hubiera podido asistir ya que ese día se encontraba en Estados Unidos, donde interpretó el himno nacional en un evento. “Yo estaba cantando el himno nacional, que fue precioso porque fue en Ohio. No hubo comunicación, no sabía ni que se iban a casar, la verdad”.

Cuando le preguntaron para cuándo la boda con su novio, la joven respondió de forma contundente “no tengo prisa”, lo que muchos vieron como una indirecta para Ángela y Nodal.

“No tengo prisa estamos muy contentos, muy tranquilos, hemos construido una relación, no hay ninguna prisa, no estamos corriendo”, fueron las palabras de la joven que generaron polémica.

“Tiene años con su novio y dio una indirecta Que no hay prisa 😂😂”, “En pocas palabras dio a entender que se casaron rápido porque salio con su domingo 7😂”, “Jajajaja fue cortante y directa “HEMOS CONSTRUIDO UNA RELACIÓN”, “Está prima se amargó porque no la invitaron 🤷🏼‍♀️!!”, “Con eso lo dijo todo 😂Ella no anda corriendo como su prima para atrapar a un hombre 😂”, y “ella es muy linda y se ve más centrada y madura que la prima, debería aprender de ella”, fueron algunas de las reacciones.