“La peor mamá”: Fuertes declaraciones de Mariana Echeverría hacia su hijo la hacen la más odiada de LCDLF

Mariana Echeverría ha logrado convertirse en una de las figuras más controvertidas de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México. Su participación ha sido marcada por constantes conflictos con otros concursantes, notablemente con Briggitte Bozzo.

Sin embargo, en esta oportunidad, ha sido su reciente conducta durante una conversación con Luis “Potro” Caballero lo que desató una ola de críticas en redes sociales.

¿Qué fue lo que dijo Mariana Echeverría sobre su hijo en LCDLF?

Un video que circuló en TikTok mostró cómo Potro elogiaba a Echeverría por el apoyo que su esposo, Óscar Jiménez, estaba brindando al quedarse a cuidar a su hijo, Luca, mientras ella competía en el reality.

Mariana Echeverría mostró su apoyo a Oscar Jiménez. | Instagram @marianaecheve

Lo que nadie esperaba es que Mariana Echeverría minimizó la dedicación de su pareja, afirmando que su hijo, a quien despectivamente llamó “pinche escuincle”, estaba atendido por dos niñeras que cuidaban de él las 24 horas.

“Tengo dos nanas de toda la vida, 24 horas. Ahorita está en Estados Unidos el cabr... Tiene chofer el pinc... escuincle, tiene dos nanas, tiene a quién le hace el aseo”, expresó en voz baja, pero suficientemente alto para ser captado por los micrófonos del lugar.

Esto ha hecho que las redes exploten con comentarios de odio en su contra. Muchos usuarios expresaron su preocupación por la situación del pequeño, señalando que su bienestar emocional podría verse comprometido por la falta de cariño materno. También dijeron que su matrimonio con el portero del Club León podría tambalear a raíz del suceso.

“Tan bonito que se expresa de él”; “¿Dónde está Clara Chía cuando se necesita?”; “Privilegiado el peque, solo le falta una mamá”; “¿Y llora porque quiere tener otro hijo?”; “No me parece nada cómo se expresa Mariana, aparenta que no quiere a su hijo o no sé”; han sido parte de las críticas recibidas.

Mariana Echeverría, contrajo matrimonio con Óscar Jiménez en 2019, ha manifestado en varias ocasiones su deseo de ampliar la familia. Pero ha enfrentado múltiples abortos, lo que ha llevado a momentos de vulnerabilidad durante su tiempo en el programa.