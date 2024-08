Esposo de Maribel Guardia habla por primera vez de los rumores que lo relacionaron sentimentalmente con Imelda Tuñón

Entre los miles de comentarios que aparecen en las redes sociales, uno en especial tomó relevancia y fue mencionado en diferentes medios de comunicación. Un rumor malintencionado relacionó sentimentalmente a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, con Imelda Garza Tuñón, la viuda de Julián Figueroa.

El hecho ocurrió en noviembre del año pasado, después de que la familia hizo un viaje a Disney, para llevar a José Julián, hijo de Imelda y el cantante fallecido en abril del 2023.

Maribel Guardia y su familia en Disneyland Instagram: @maribelguardia (Instagram: @maribelguardia)

Tanto Maribel Guardia como Imelda Tuñón salieron a hablar sobre el tema, para desmentir de manera categórica semejante hecho.

Sin embargo, ocho meses después aparece la palabra del mismo Marco Chacón, quien al ser cuestionado sobre ese viejo rumor, no dudó en expresar su sentir de todo lo que se dijo en aquel entonces.

“Nunca existió el rumor porque no es verdad. No había que manejarlo de ninguna forma, porque a los dos nos quedaba clarísimo que no teníamos nada que tratar. Es solo una foto en familia donde estábamos en Disney, y a alguien; un obsceno, patán, se le ocurrió decir que la chava estaba ‘muy pegadita a mí’. Entonces, hizo un comentario desagradable”, dijo Marco, según recoge TV y Novelas.