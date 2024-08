Cardi B está embarazada y vuelve a solicitar el divorcio a Offset

Cardi B será mamá de su tercer bebé. Así lo informó la rapera, de 31 años, en su cuenta de Instagram este jueves, 1 de agosto. Con un álbum de dos imágenes, la rapera lucía un vestido escotado rojo con un fondo de edificios de noche.

Nuevo comienzo para la rapera

“¡Con cada final llega un nuevo comienzo! Estoy muy agradecida de haber compartido esta temporada contigo, me has traído más amor, más vida y, sobre todo, has renovado mi poder”, escribió Cardi en su pie de foto, que lleva más de tres millones de likes y más de 80 mil comentarios.

“¡Me has recordado que puedo tenerlo todo! ¡Me has recordado que nunca tengo que elegir entre la vida, el amor y mi pasión! ¡Te amo tanto y no puedo esperar a que seas testigo de lo que me ayudaste a lograr, lo que me impulsaste a hacer!”, continuó la cantante mientras muestra su vientre.

“Es mucho más fácil aceptar los giros y vueltas de la vida y las pruebas que se presentan, pero tú, tu hermano y tu hermana me han demostrado por qué vale la pena seguir adelante”, concluyó su publicación.

Segunda solicitud de divorcio a su exmarido Offset

La noticia de Cardi llega poco después de que la rapera solicitara el divorcio por segunda vez de su ex marido Offset. Cardi busca la custodia principal de sus dos hijos, Wave Set, de 2 años, y su hija Kulture Kiari, de 6, según un informe de Page Six.

Offset también tiene otros hijos con relaciones anteriores: Jordan, de 14 años, Kody, de 8, y Kalea Marie, de 9.

Anuncio de separación de Cardi B y Offset

Durante un live de Instagram en diciembre de 2023, Cardi dijo que estaba soltera: “He estado soltero por un minuto. Pero he tenido miedo… No tengo miedo, simplemente no sé cómo decírselo al mundo. Pero siento que hoy ha sido como una señal”.

“No sé si ustedes han estado recibiendo pistas de mí, de mis lives o de mis stories, cuando pongo cierta música o encuentran a quienes dejan de seguirme”, dijo.