A una le dicen “dama” y a la otra la destruyen: comparan a hija de Eduardo Capetillo y Ángela Aguilar por esto

El pasado 20 de julio la hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, Alejandra, anunció su compromiso con su novio Nader Shoueiry,

A través de foto y videos la hija de la famosa pareja dejó ver parte del emotivo momento que vivió cuando su novio de origen libanés le propuso matrimonio.

Aunque muchos piensen que sus padres podrían estar en contra, ya que él es mayor que su hija, la realidad es que los cantantes y actores están muy felices con la noticia y están ayudando a su hija a organizar la boda.

Durante un encuentro con la prensa Eduardo Capetillo dio detalles del compromiso de su hija y contó que Nader los llamó a él y a Biby para pedirles su bendición antes de pedirle matrimonio a Alejandra.

“Nos habla primero él, fíjate qué detalle tan hermoso, nos habla él a pedirnos permiso. Esos detalles son muy bonitos”, contó el actor mostrándose emocionado y conmovido.

Eduardo Capetillo se compara con Pepe Aguilar por boda de su hija y le dicen “tu hija es una dama”

Eduardo Capetillo también se comparó con Pepe Aguilar, quien llevó al altar a su hija menor Ángela Aguilar en su boda con Nodal.

“Mi querido Pepe, yo lo adoro. Me parece que es un ser humano de fierro forjado. Me identifico mucho con él porque en el argot charro. Yo creo que pepe es un ser humano que está más allá del bien y del mal, lo oigo en sus entrevistas y demás y veo que es un ser humano muy espiritual, muy centrado y al final del día se van a ir, es una condición humana muy difícil no entender que va a acabar pasando lo que Dios quiera y hazle como quieras. Yo no me puedo poner loco ante los planes de Dios, entonces qué es lo que tengo que hacer, en lugar de decir ‘que pase como yo quiero’, nada más decir ‘acompáñame’”, dijo el actor.

Sin embargo, muchos le dijeron que él no era Pepe, pues su hija sí está haciendo las cosas bien y es “una dama”, no como consideran que es Ángela Aguilar, a quien critican por haberse casado con Nodal.

“Que bien que sus hijos haga las cosas bien no como Angela 😂”, “No, no te puedes identificar con Pepe porque a tu hija la pidieron bien. Tu hija no anduvo de mosa y de disquete amiga”, “No manches. Tu no eres igual a Pepe como papá y tú hija tampoco es Angela. Alejandra tiene una educación distinta”, “Nadaaaaa que veeeeer, Pepe tuvo que obligar a Nodal para casarse, no es igual, en nadaaaaa”, “Tu hija esperó que la pidieran y se hizo todo bien, es una dama, NO TE PUEDES COMPARAR!!! ¡Esa Ángela es una fácil!!”, y “Don @pepeaguilar_oficial lloro pero de tristeza por la fichita que se llevo a su hija😂”, fueron algunos de los comentarios.

Aunque muchos han criticado a Ángela pues consideran que se “metió” en la relación de Nodal y Cazzu, Pepe Aguilar finalmente la apoyó y le dedicó un hermoso mensaje tras la boda, dejando claro que se sentía feliz y orgulloso de ella y su ahora esposo.