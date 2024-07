“Qué peligro”, critican de nuevo a esposo de Jacky Bracamontes por esta acción con sus hijas y así se defiende

Jacky Bracamontes tiene una hermosa y numerosa familia junto a su esposo, el piloto de carreras Martín Fuentes, con quien tiene cinco hijas, Jacky, Carolina, Renata y las gemelas Emilia y Paula.

PUBLICIDAD

A través de las redes la pareja deja ver los momentos que viven como familia y constantemente salen de paseo y vacaciones, creando recuerdos hermosos con ellas.

Una característica que tienen casi todas las niñas es que aman los deportes extremos como su padre, y por eso a veces se les ve patinando, esquiando, o surfeando a sus cortas edades y sorprende con lo valientes que son.

Sin embargo, muchas veces han criticado al piloto, pues aseguran que más que hacer que sus hijas sean valientes, las pone en peligro y recientemente lo volvió a hacer.

Critican nuevamente a esposo de Jacky Bracamontes por esta acción con sus hijas y así se defiende

Actualmente Jacky Bracamontes y su esposo Martín Fuentes se encuentran de vacaciones con sus cinco hijas en Italia, y han compartido mucho de su viaje en redes.

Uno de los videos ha desatado preocupación por sus hijas, pues están saltando al mar desde unas rocas muy altas, luego que él también lo hiciera y lo presumió en redes.

En el video se ven a todas sus hijas saltando y comenzaron a criticarlo de nuevo, asegurando que estaba poniendo a sus hijas en riesgo.

PUBLICIDAD

Jacky Bracamontes El esposo de la actriz fue criticado en redes (@mft07/Instagram)

“Que miedo con las rocas, un mal paso y golpe que no la cuentan. Que atrevidos”, “el riesgo fue muy alto, no se que piensa este señor”, “hasta que no ocurra algo muy lamentable no dejará de poner en peligro a sus hijas”, “qué peligro con esas niñas, como las dejan hacer eso”, y “una cosa es ser valiente y otra ser descuidado e irresponsable, pobres niñas”, fueron algunas de las críticas en redes.

Ante esto, el piloto dejó claro que él no obligó a sus hijas a hacerlo, fueron ellas las que le dijeron que lo querían hacer. “Por si les queda duda si mis hijas son valientes o loquitas.... yo, no las forcé en brincar, les dije... Yo voy a brincar de la parte más alta de esa roca... y ellas querían también, solo que desde arriba si estaba más complicado llegar. Vean a Emilia, brincar sola.... me impresionó!!!”, dijo Fuentes, defendiéndose de los ataques.

Y no es la primera vez que lo atacan por esto, pues hace semanas lo criticaron por dejar que sus hijas saltaran desde el techo hacia la piscina, algo que también resultó muy peligroso.

Sin embargo, muchos aseguran que él y Jacky están criando niñas valientes, atrevidas, y que no les dará miedo nada, seguras de sí misma, y que debe ser algo de admirar, viendo todo lo que ellas son capaces de hacer a sus cortas edades.