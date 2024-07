¿Preparándose para ser mamá? Las tiernas fotos de Selena Gomez por las que dicen que “le luce” un hijo

Selena Gomez ha expresado constantemente su deseo de ser mamá. Incluso confesó hace poco que pensaba hacerlo en solitario si no llegaba una pareja, aunque ahora puede presumir su relación con Benny Blanco, quien ha manifestado la intención de formar una familia al lado de la famosa.

PUBLICIDAD

“Estuve sola durante cinco años y realmente me acostumbré. Mucha gente tiene miedo de estar sola y probablemente me torturé mentalmente durante dos años estando sola, y luego lo acepté. Entonces se me ocurrió mi plan, que iba a adoptar a los 35 si no hubiera conocido a nadie”, comentó la intérprete de Boyfriend a la revista TIME.

Selena Gomez La relación de la actriz con Benny Blanco ha sido muy criticada pero ella es feliz (Instagram)

Casi en paralelo, el productor musical contó sus aspiraciones para el futuro. “(Tener hijos) ese es mi próximo objetivo en la lista... Tengo muchos ahijados, tengo un montón de sobrinos, me encanta estar rodeado de niños”, dijo Benny en otra entrevista, emocionando a los fans de la estadounidense.

Las fotografías de Selena Gomez por las que dicen que le “luce” ser mamá

Ahora, la famosa de 32 años ha sacudido a sus millones de seguidores con tiernas fotos que dicen “despertaron” su lado “maternal”.

En las postales, se ve a Selena Gomez abrazando una niña rubia, la que presentó a toda su comunidad como su hermana menor. En ellas, demuestran mucha complicidad y química, e incluso le dedicó unas tiernas palabras.

“No hay nada como una hermana pequeña y el vínculo que tienes. Siempre te protegeré, ayudaré a guiarte y amarte a través de cada momento de la vida pequeña”, escribió la ex estrella de Disney.

Hasta su novio reaccionó a las imágenes comentando un emoji, así como otros internautas, amigos y familiares de la famosa.

PUBLICIDAD

A pesar de que se desconoce con precisión la identidad de la pequeña, es bien sabido que Selena Gomez tiene dos medias hermanas.

Su padre Ricardo Gómez y su madre Mandy Teefey, se divorciaron cuando ella tenía 5 años. Mandy se volvió a casar y le dio la bienvenida a Gracie en junio de 2013. Por su parte, el padre de Selena también se volvió a casar con su nueva esposa, Sara, y tuvieron a Victoria en junio de 2014.