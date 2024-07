¿No la puede olvidar? Las fotos que Nodal todavía guarda de Belinda y que no le gustarán a Ángela Aguilar

Antes de casarse con Ángela Aguilar, Christian Nodal vivió un tormentoso romance con Belinda. Aunque ya han pasado varios años desde que terminaron su compromiso, el cantante mexicano todavía mantiene algunas fotografías de la intérprete de Cactus que, posiblemente, su nueva esposa no querrá ver.

Las fotografías de Belinda que Nodal se niega a eliminar

Pese a que de Instagram ya lo hizo, Christian Nodal no ha borrado de Facebook sus imágenes con Belinda. En su cuenta verificada, todavía es posible ver las fotografías de cuando confirmaron su relación, las cuales tienen fecha del 10 de agosto de 2020.

En esa publicación, el cantante sonorense deseaba que su relación con Belinda “durara toda la vida”.

“Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa’ siempre. Te amo Belinda. Espero y esta ‘publicidad’ nos dure pa’ toda la vida, mi amor”, escribía en ese entonces.

Nodal guarda imágenes de su noviazgo con Belinda

Otra de las publicaciones que Christian Nodal conservó de su amor con Belinda es la sesión de fotografías que realizaron para celebrar su primer Halloween juntos, donde ambos usaron disfraces de payasos, según la información de Univision.

“Que ni la muerte nos separe”, escribía en noviembre de 2020.

Christian Nodal y Belinda terminaron su relación en 2022, en medio de dimes y diretes. El 13 de febrero, el intérprete de De los Besos Que Te Di compartió en sus redes sociales la noticia de su rompimiento con Belinda.

“Quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo. Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también”, acotó en ese entonces.