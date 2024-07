Modelo venezolana asegura que rechazó a Bad Bunny porque no lo conocía

Bad Bunny es uno de los artistas latinos más importantes, y desde hace unos meses que se dio a conocer que volvió con Kendall Jenner, el cantante ha dejado de figurar como uno de los solteros más codiciados del medio.

Y ahora ha sorprendido que la modelo y conductora de televisión Alexandra Méndez aseguró que el cantante intentó salir con ella, pues le pidió su número.

¿Qué dijo Alexandra Méndez sobre Bad Bunny?

En la última charla que tuvo en el programa Gran Hermano, del cual es parte, Alexandra Méndez reveló que fue contratada para animar un concierto del artista de “Tití Me Preguntó” en Perú hace algunos años.

Según Méndez, en ese entonces el cantante puertorriqueño no gozaba de la fama y el reconocimiento que tiene hoy, por lo que no era plenamente consciente de su carrera y su identidad.

“Animé el concierto y lo presenté, pero yo no sabía ni una canción de Bad Bunny, ni una”, expresó la venezolana.

Bad Bunny fue rechazado

La venezolana también contó que se mantuvo cerca del cantante y su equipo de trabajo a pesar de no conocerlo bien.

“Yo viajé con todo ese combo, él y como quince personas más… Todos puertorriqueños o de República Dominicana, no sé de dónde eran… Y yo la única mujer”, expresó la modelo.

Al final del evento que el cantante realizó en Perú en aquel entonces, él se acercó para pedirle su número de teléfono. Sin embargo, la modelo le respondió que no podía dárselo, ya que no lo conocía realmente.

“Y Bad bunny me pidió el número… y yo no se lo di. Me pareció cualquier vaina, como no lo conocía”, expresó Méndez.

A pesar de lo ocurrido, y reconociendo la trayectoria actual del boricua, Alexandra confesó que ahora “le encanta” Bad Bunny y su música.