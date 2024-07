¿Le dio una lección? Esto es lo que hace JLo mientras Ben Affleck pasea y se besa con supuesta novia

Parece que las cosas entre Ben Affleck y Jennifer López no tienen remedio y es que hace semanas que no se les ve juntos, y ella ha estado pasando tiempo con amigos y familia.

La famosa ha estado fuera de casa en muchas oportunidades los últimos días celebrando su cumpleaños en almuerzos, cenas, de paseo en bicicleta y se ha refugiado en sus hijos y su familia.

Además, la famosa ha compartido fotos en sus redes dejando ver lo feliz que se encuentra tras su cumpleaños, aunque muchos aseguran que en realidad está “devastada”.

Y es que no solo las cosas con Ben van de mal en peor, sino que parece que él está saliendo con otra mujer, o al menos eso creen usuarios en redes luego que se viralizara un video en el que está de paseo con una rubia.

Ben Affleck fue captado con Lindsay Shookus, una productora, del exitoso programa Saturday Night Live mientras ella estaba de compras y se ve cómo él la besa en la frente.

El actor luce muy feliz y sonriente a diferencia de como se veía con JLo, y al final salen del lugar y se suben a su auto.

Aun no se confirma que este video sea actual, ya que el actor sostuvo una relación con Shookus de 2017 al 2018 y de nuevo a inicios de 2019, por lo que podría ser algo viejo que se ha viralizado.

Esto es lo que hace JLo mientras Ben Affleck pasea y se besa con supuesta novia

Sin embargo, mientras el video de Ben Affleck con su supuesta nueva novia circula en redes, Jennifer López ha reaparecido en sus redes y deja ver en lo que está enfocada.

Y es que la cantante y actriz está promocionando su bebida Delola y compartió un video en el que aparece con una bicicleta luciendo un vestido largo y blanco.

La famosa escribió “Hay tantas cosas que me encantan del verano…Atardeceres, Paseos en bicicleta, Días de playa, Tardes tranquilas y una refrescante margarita Light de @Delola con hielo”.

Así dejó ver que está enfocada en su marca, ya que a su carrera no, pues la dejó en pausa al anunciar la cancelación de su gira This is me…now, por problemas personales, sin especificar la razón.

Aunque muchos decían que la había cancelado para trabajar en su matrimonio y mejorar su situación con Ben, no se le ha visto con el actor luego de ello, solo como unas dos o tres veces, y han pasado fechas como aniversario de bodas y cumpleaños de ella.

Además, se supo que el actor se compró una nueva mansión solo un día después del cumpleaños de su aún esposa por 19 millones de euros en el barrio de Pacific Palisades, en Los Ángeles.