Karol G recibe el odio de las redes sociales, la acusan de maltrato animal por este motivo

Sin dudas que la cantante colombiana Karol G está más feliz que nunca, pues muchos de sus sueños se le están haciendo realidad, mientras que otras metas que no tenía en mente se han materializado. Este año será uno de los más inolvidables en su carrera artística, ya que el tour “Mañana será bonito” le ha dejado una marca indeleble en vida

La gira que inició en el 2023 y que terminó el pasado 23 de julio en España le dejó un baúl lleno de muchos recuerdos, pero también de dinero, porque la artista de 32 años recaudó 307 millones de dólares estadounidenses de los 62 conciertos que ofreció, según el portal de Billboard Boxscore. Esto la convierte en una de las cantantes latinas mejores de pagadas en los últimos tiempos.

En su exitosa gira, “La bichota” estreno de unos de los temas del momento: “Si antes te hubiera conocido”, que grabó junto a Coke Studio y la calificaron como la canción del verano. Además, en sus deferentes presentaciones, también cantó con otros artistas, el mejor dueto lo hizo con la española Amaia Montero, quien regresó a los escenarios tras un cuadro delicado de salud mental.

Le llueven críticas por “maltrato animal”

Pero la gira mundial no solo fueron aplausos y felicidad, también estuvo llena de críticas. Especialmente, por sus contantes llantos en cada presentación, y que calificaron de falsos. Pero no fue lo único. La vestimenta no pasó desapercibida, como la que usó cuando cantó el himno de Colombia en la final de la Copa América.

Ahora esta semana nuevamente vuelven los señalamientos, pues la acusan de supuesto “maltrato animal” porque para uno de sus shows en España, porque usó una estola diseñada por la casa de moda de ese país, Palomo Spain, que está hecha con plumas de avestruz y cristales de Swarovski. Los defensores de los animales argumentan que la demanda de estas plumas fomenta la cría en cautiverio de estas aves en condiciones crueles, y promueve prácticas como la deplumación en vivo, que causan un gran sufrimiento.

“No seas hipócrita”, así la califican por “apoyar” a sus fans venezolanos

La tarde este miércoles 31 de julio, la estrella musical publicó una historia en Instagram para pronunciarse sobre los hechos políticos que están ocurriendo en Venezuela, y que han dejado aparentemente una docena de muertos en manifestaciones. “¡Te amo Venezuela, me dueles demasiado. No te mereces esto más, mereces ser libre!”, fue el mensaje.

Karol G Karol G criticada por un mensaje que le envió a los fans venezolanos. Le recordaron que, por lo general, los conciertos en Venezuela, como el que ella dio, son presuntamente financiados por el Gobierno. (Instagram @karolg)

Pero, no tardaron en recordarle que ofreció un concierto en Venezuela, algo que ha sido muy cuestionado, ya que se rumora que los conciertos que se realizan en ese país presuntamente son pagados con dinero del Gobierno.

“Ahorita todos apoyan, ¿no?, Pero para hacer trato con Omar Enrique (organizador de eventos y militante del gobierno) no se les partía el corazón”, “Karol G vino y recogió su tajada y ahora sale disque preocupada por Venezuela”, “No seas hipócrita” y “Pero vino a chupar de los $ del régimen, manchados de sangre, que los disfrutes”.