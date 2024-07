Jennifer Garner se arrepintió de casarse con su primer esposo por esto: muchas se identificarán

La relación más importante en la vida de Jennifer Garner sin duda ha sido la que tuvo con Ben Affleck. Pero, antes y después de casarse con el padre de sus tres hijos, vivió otros grandes idilios.

Ninguno de ellos llegó a ser tan publicitado como su gran romance con el ganador del Oscar, pero algunos definitivamente dejaron una huella en su corazón, tal como lo hizo su primer matrimonio.

¿Quién fue el primer esposo de Jennifer Garner y cómo fue su relación?

Jennifer Garner se casó por primera vez con el también actor Scott Foley. La pareja se conoció cuando la actriz hizo una aparición especial en Felicity, una serie que Foley encabezaba, en 1998.

Ambos eran entonces dos prometedoras estrellas luchando por tener éxito en la industria del espectáculo. El flechazo fue instantáneo e iniciaron una relación que los llevó al altar en el 2000.

Todo parecía estable entre ambos, aunque sus carreras avanzaron a ritmos distintos. Y es que, mientras Jennifer alcanzó una gran fama gracias a su rol en Alias en 2001, Scott batalló algo más.

Sin embargo, en abril de 2003, la pareja anunció su separación. En ese momento, Garner ya había levantado sospechas de ruptura semanas antes al llegar a los Premios Oscar ese año sin su esposo.

Si bien se mostró sonriente en el evento, los documentos legales revelaron que fue el mismo día de la ceremonia que su matrimonio quedó disuelto de manera presuntamente amistosa, según InStyle.

Más adelante, de acuerdo a la revista, ella reveló que “fueron víctimas de Hollywood… Aquí todo se acelera, es una vida acelerada y si algo no funciona, se considera que es mejor terminarlo sin pensarlo mucho”.

“Si viviéramos donde yo me crie (Virginia Occidental), probablemente todavía estaríamos juntos”, agregó la ganadora del Globo de Oro. Tras la separación, ella comenzó un idilio con Michael Vartan.

A causa de su relación con coprotagonista de Alias, se comenzó a especular que se habían divorciado a causa de una infidelidad de parte de la artista, pero Foley desmintió los rumores en una entrevista.

“Jennifer se convirtió en una gran celebridad”, dijo a TV Guide. “Se convirtió en una gran estrella y se merecía todo lo que recibió. No hubo otra relación, no hubo infidelidad, nada”.

¿Por qué Jennifer Garner se arrepintió de casarse con Scott Foley?

Mucho tiempo después, Garner se abrió sobre su divorcio de Foley y confesó que se arrepentía de haberse casado con él. ¿La razón? Su edad. Y es que, en ese entonces, todavía estaba en sus veintes.

“Todo el mundo alcanza la madurez en momentos diferentes. Ojalá hubiera sabido esperar a casarme hasta los 30 o más”, reveló a The Sun. “Yo sí me casé a los veinte años y el divorcio me pareció una experiencia aplastante”.

“Pensaba que las estadísticas de divorcios nunca se aplicarían a mí. Se me rompió el corazón cuando lo hicieron”, dijo. Más delante, dejó claro que su primer exesposo en verdad era un “gran hombre”,

“Éramos adultos hechos y derechos, pero mirando atrás soy consciente de que no sabíamos qué nos había golpeado”, compartió a Allure. “No teníamos ninguna posibilidad. Es un tipo muy bueno, y simplemente implosionamos”.