Así fue el reencuentro de Paola Durante con Paul Stanley

Paola Durante se convirtió en la primera eliminada de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, por lo que tras su salida del reality show comenzó con las visitas a los diversos programas de Televisa, destacando su aparición en el matutino ‘Hoy’, en el que Paul Stanley es uno de los conductores principales.

Cabe resaltar que el momento de su encuentro era algo esperado por muchos, pues recordemos que ella fue acusada del asesinado de Paco Stanley, por lo que su hijo siempre se había mantenido a la defensiva cuando se trababa de hablar tanto de Paola como de Mario Bezares, quien en este momento se encuentra en el reality show.

Paola Durante reveló detalles de su reencuentro con Paul Stanley

La modelo fue invitada al programa matutino Hoy para compartir su experiencia en el reality show. Cabe señalar que en el set, fue recibida por Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Andrea Escalona, quienes conversaron con ella sobre diferentes aspectos del popular programa.

Más tarde, Paola reveló que sí tuvo la oportunidad de encontrarse con Paul Stanley, quien resultó ser muy amable con ella. La artista compartió esta experiencia en el programa Todo para la mujer.

“Yo hace rato que fui al programa Hoy, Paul me abrazó, me dio un abrazo como nunca me lo había dado y me dijo ‘estás mejor aquí afuera y vas a estar bien. Y yo no creo que Paul tenga nada en contra de nosotros”, relató Durante.

Paul Stanley ha evitado a Mario Bezares y a Paola Durante

Cabe señalar que Paul desde hace varios años ha estado al frente del matutino Hoy en México, y hace algunas semanas llamó la atención, al abandonar el foro de televisión cuando Mario Bezares fue de visita, para hablar de su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos.

Mientras que con Paola también había demostrado interés de platicar, pues recordemos que ambas figuras fueron incriminadas en el asesinato del padre de Paul, el conductor Paco Stanley.