“Se las cantó”: La indirecta que mamá de Belinda habría enviado a Nodal tras su boda con Ángela Aguilar

Nodal y Ángela Aguilar están más felices y enamorados que nunca tras su boda del pasado 24 de julio en México y así lo han dejado ver a través de las redes.

Los cantantes han compartido poco a poco fotos y videos de ese día tan especial para ellos, y aunque han recibido críticas, han dejado ver que están disfrutando juntos.

De hecho, actualmente se encuentran de luna de miel y fueron captados de paseo en un yate, muy felices y enamorados.

Sin embargo, esto ha desatado las críticas, debido a que el cantante tiene meses sin ver a su hija Inti, a quien tuvo con Cazzu hace 10 meses, y parece que otras personas también se han mostrado molestas.

La indirecta que mamá de Belinda habría enviado a Nodal tras su boda con Angela Aguilar

Otra que parece que está indignada con la boda de Nodal y Ángela Aguilar sería la madre de Belinda, Belinda Schüll, o al menos eso piensan muchos usuarios en redes.

Y es que aseguran que la madre de la cantante, quien estuvo comprometida con Nodal, compartió un mensaje en sus historias de Instagram, que habría sido una indirecta para el ex de su hija.

“El que hace lo que siente, gana, aunque pierda”, fue el mensaje de la madre de la cantante que sería una indirecta a Nodal tras su boda con Ángela.

Y es que aseguran que esto se debe al discurso de Ángela Aguilar en los Premio Juventud, donde dijo muy sonriente que había “ganado”, aunque no se llevó el premio por el que competía, lo que causó indignación pues parecía una burla a Cazzu y Belinda según usuarios en redes.

Muchos dicen que ese mensaje de la madre de Belinda responde al de Ángela y es una indirecta hacia Nodal, dejando claro que su hija ganó al no estar con él.

Sin embargo, en redes aseguran que la madre de la cantante está “dolida” porque Nodal era su “mina de oro”, y prueba de ello fueron los mensajes compartidos por el cantante tras su ruptura con Belinda, donde evidenciaba que la cantante le pedía dinero para sus papás.

“Les dolió que se les fue el dinerito de Nodal”, “Pues claro que perdió ella y su hija Belinda se la pasaban sacándole dinero a Nodal”, “bueno ella se las cantó y está muy bien”, “aún les duele porque Nodal era el que se los llevaba de vacaciones siempre”, “Que se puede esperar ahí esta el ejemplo por eso la hijita”, “ya que lo superen, él la superó hace rato”, y “Señoras ardidas se les fue su minita de oro😂”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Además, Nodal arremetió en contra de su exsuegra y dijo “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo”.