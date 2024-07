Qué es el stimming, la técnica que usa Pedro Pascal para calmar su ansiedad y que pudiera servirte

Pedro Pascal ha ido creciendo como la espuma en la industria cinematográfica logrando convertirse en uno de los actores latinos más codiciados del momento por lo que ha aprovechado su fama para encargarse de visibilizar la salud mental desde su propia experiencia.

Con su talento, carisma y actitud relajada, el chileno logra causar admiración entre sus fanáticos con quienes ha compartido uno de los secretos que lo ha ayudado a mantenerse firme frente a problemas como la ansiedad.

Y es que las estrellas de Hollywood no escapan de la ansiedad, nervios, depresión, pánico, incluso algunas de estas condiciones la ven con mayor frecuencia ante la exposición mediática en la que se ven envueltos a diario.

Pedro Pascal y su técnica stimming para superar la ansiedad

José Pedro Balmaceda Pascal, como es su verdadero nombre, se ha encargado de visibilizar su ansiedad en distintos eventos como alfombras rojas por lo que son varias las veces en las que ha posado con una mano en el pecho demostrando que convive con ella.

Así quedo demostrado mientras posaba con su compañera de ‘The Last of Us’, Bella Ramsey le preguntó sobre por qué colocaba su mano en su diafragma y este le contó sus razones.

“¿Sabes por qué lo hago? Es que mi ansiedad está acá”, explicó.

Una de las técnicas que le ha ayudado al famoso a enfrentar estos episodios ha sido con ayuda del stimming, el cual consiste en la autorregulación con movimientos corporales repetitivos, como balancearse o agitar las manos, además de estimulación de los sentidos, como frotar o morder objetos.

“La ansiedad es algo con lo que he convivido desde niño, así que forma parte de mi química. Sé que tengo que ponerme en situaciones de mucho estrés para ser feliz. Quiero decir, dentro de lo razonable. Pero hay un cierto nivel de ansiedad que me ayuda a hacer un buen trabajo”, confesó en una entrevista con The Guardian.

De esta manera, el actor deja claro que está consciente de su ansiedad, le permite entrada y busca las herramientas necesarias para superarla.

Según experto en mindfulness, James Milford, el método de Pascal permite “reconocer la vulnerabilidad y al mismo tiempo apoyarse en ella”.

“La mano sobre el corazón es permitir la ansiedad, no verla como un enemigo a batir, y también es una manifestación física de apoyo. La investigación sobre este tipo de gestos compasivos ha demostrado que pueden estimular sentimientos de apoyo, cuidado y resiliencia”, explicó el experto.