¿Mujer acosadora? Julión Álvarez vive incómodo momento con una fan y piden “sea procesada”

El cantante no ha hablado al respecto.

El cantante Julión Álvarez ha marcado las tendencias en las últimas horas luego de vivir un incómodo momento mientras compartía con algunas fanáticas tras la gira, ‘Prófugos del Anexo’, y la situación ha causado gran indignación y rechazo en redes sociales.

Usuarios en Internet se han encargado de viralizar en las distintas plataformas el momento en el que el artista se toma una foto con una fan y termina protagonizando un episodio de acoso del cual intentó salir rápidamente.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la mujer encargada de perpetrar pero internautas han pedido dar con su paradero y que sea procesada para no permitir que el acoso en los hombres sea menospreciado.

Así vivió Julión Álvarez el acoso de una fan

Aunque han sido los hombres los acusados de promover el acoso en las mujeres, lo cierto, es que algunos de ellos también han sido víctimas de algunas féminas que se aprovechan de su postura para dejarlos en un momento de vulnerabilidad.

Así le sucedió a Julión quien en redes se ha podido ver lo incómodo que estuvo luego que una mujer se aprovechara de tomarse una selfie con él para tocar sus genitales. El artista intentó quitar su mano rápidamente pero esta ya había logrado su cometido, quedando en shock mientras ella terminaba de tomar la foto, por lo que hombres y mujeres han manifestado rechazo por el momento. Pese a que el intérprete se mantuvo sin reclamar y continuó atendiendo a otras seguidoras.

Usuarios piden respeto y trabajan en encontrar las redes de dicha fanática para demandarla ante dicha situación, exponiendo que se debe tratar con la misma vara que si hubiese sucedido con una mujer.

“Los hombres también merecen respeto”, “Es un caballero, aunque se notó que él estaba incómodo, no dijo nada, pero no está bien, él merece respeto, a veces nuestros artistas se alejan del público por estas acciones”, “Si esto hubiera sido al revés, la carrera de Julión estaría en peligro. Estos actos no deben ser tolerados”, “Si fuera al revés, todo el mundo hablaría mal del compa”. “Exigimos respeto, pero también hay que darlo”, “Se nota claramente la incomodidad de él”, expresaron.

Álvarez ha evitado declarar sobre el episodio mientras seguidores lo presionan para que tome acciones legales y no permita que se promueva dichas actitudes.