Internautas aseguran que Ángela es quien manda en la relación por estas señales en su boda

Durante el fin de semana circuló un nuevo video que recopila los mejores momentos de la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal, la más criticada el año. Fue la cantante quien compartió vario de esos momentos en sus historias de Instagram, y como era de esperarse, ningún detalle se le pasó por alto a los usuarios, quienes ahora afirmaron que es Ángela quien domina la relación y, posiblemente, la idea del matrimonio haya sido de su parte.

Anteriormente, cuando ellos anunciaron su relación a inicios de junio y luego cantaron juntos en el escenario por primera vez, la grafóloga y experta de lenguaje corporal, afirmó que ella lleva las riendas. En un contacto con el programa “De primera mano”, detalló por qué.

“En esta relación la señal de poder no es tan marcada como lo fue con Belinda, aquí son más equitativos los gestos espejos. Él le muestra que le tiembla la manita de la emoción de estar contigo y, aunque los primeros gestos los hace Nodal, siempre está esperando el gesto regulador de ella a ver qué contesta ella. De hecho, es él quien la busca todo tiempo, corporalmente hablando, es Nodal quien le da una posición de poder a Ángela, por es quien decide si le da esta entrada corporal o no”, explicó Centeno.

¿Ángela domina a Nodal?

Pero, con la boda fue lo mismo. En foto familiar que publicó Pepe Aguilar, y casi durante todos los clips en los que se muestran a ambos parece que es ella quien lo dirige, mientras él, pareciera no mostrar ningún interés. Lo tomó del cuello cada vez que pudo, tanto en señal de amor y pasión, pero también de presunto control del momento. Ella era quien le dirigía la cara hacia dónde tenía que mirar.

“Él no se ve feliz como ella”, “Él parece que no la quiere, lo están obligando”, “Ella se ve enamorada, él no 😢”, “La ilusionada es ella, él simplemente cumple con el matrimonio porque para la niña es de tradición”, “Qué enfado con las manitas en la cara, parece que quiere vender uñas 😂”, “Ángela siempre lo toma por el cuello y sutilmente lo dirige, y él parece monigote”, fueron algunas de las opiniones de los usuarios de las redes sociales.

Y es que mientras ella lo toca y “dirige”, Nodal solo mantiene sus manos ocultas en su bolsillo, lo que podría ser incomodidad e indiferencia. Incluso, Maryfer explicó: “Parece que Christian se aniña con lo enamorado que está de Ángela Aguilar. Eso sí, Ángela, dominando la situación. Con la palma de la mano encima de la mano de Nodal y la otra en la pierna de él”, detalló la experta tras ver las fotos familiares de la boda.