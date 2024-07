"Nunca me había pasado en la vida": Nodal reveló que esta mujer le hacía temblar y no es Ángela Aguilar

¿Quién es la mujer que lograba que Christian Nodal corriera? Ya había conocido a Ángela Aguilar, pero no se trata de ella. Días atrás, el cantante sonorense decidió casarse con la hija menor de Pepe Aguilar, a la que llamó el amor de su vida. Un romance que, según Ángela Aguilar, solamente sufrió una pausa, pero regresaron para quererse más que nunca. ¿Quién hace temblar a Nodal?

La mujer que hizo temblar a Nodal y no es Ángela Aguilar

La verdad es que Christian Nodal ha sido duramente criticado en las redes sociales, pues dicen que es un experto en el love bombing, es decir, cuando la persona apenas te conoce y te llena de amor, como el cantante mismo lo dice, no existen grises para él, lo da todo, pero tanta atención y afecto desde el comienzo no es algo sano.

Boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar Imágenes recuperadas de la cuenta de Instagram: @angelitaas.vip

Los internautas aprovecharon su recién casamiento con Ángela Aguilar para recordar el día que Nodal habló de Belinda. Así es, afirmó que nunca le había pasado en la vida que una mujer le hiciera temblar los ojos, los labios y las piernas. Todo gracias a la belleza de la cantante mexicana que imponía tanto, que lo dejaba nervioso.

Belinda es la mujer insuperable de Nodal

Lo más curioso es que ya conocía a Ángela Aguilar. ¿Por qué por ella no sintió lo mismo? Nodal dice que Belinda lo desfiguraba. En los comentarios dicen que Belinda ha sido su mujer más insuperable. Además, habló de cómo la conquistó con una gran canción como a Cazzu, según la información de Soy Carmín.

“Sí me gusta demasiado, nunca nadie me había gustado así” y “Contigo se me rompe el escudo que llevo puesto”.

Belinda Belinda sorprende con un sexy vestido a pocos días del matrimonio de su expareja, Christian Nodal, con Ángela Aguilar. (Instagram @Belindapop)

Actualmente, el cantante sonorense y la hija menor de Pepe Aguilar disfrutan de sus días libres luego de su ceremonia de bodas realizada en una hacienda ubicada en Cuernavaca, en el Estado de Morelos, México.