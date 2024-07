¡Lo peor de la sociedad! JLo comparte nuevas fotos con sus gemelos y el rostro de su hija se llena de críticas

Luego de un magno festejo al estilo ‘Bridgerton’ que fue un respiro para Jennifer Lopez tras la ola de rumores que apuntan a una inminente separación de Ben Affleck, la famosa actriz ha dejado ver en sus redes sociales, no un glamuroso atuendo sino su faceta como la madre de sus gemelos Emme y Max.

PUBLICIDAD

‘La Diva del Bronx’ estaría pasando un momento de reflexión mientras su situación con Ben Affleck, finalmente es aclarada, y nada mejor que pasar tiempo con sus hijos para sanar, pues así lo hizo saber a través de sus redes sociales, con un par de nuevas fotografías de sus gemelos de 16 años, para presumir lo mucho que han crecido

El corazón de JLo no está roto y qué mejor prueba que sus hijos, quienes están junto a ella, en momentos donde la famosa actriz se encuentra en el ojo del huracán. Fue ella quien dejó un conmovedor mensaje que decía: “My whole heart” (Mi corazón entero), presumiendo lo mucho que han crecido sus adorados gemelos a quienes apodó cariñosamente como ‘coconuts’.

Hijos de Jennifer Lopez Emme y Max Instagram: @jlo (Instagram: @jlo)

Jennifer Lopez presume con nueva fotografía a sus gemelos Emme y Max

El corazón de Jennifer Lopez late con fuerza y no es gracias a ningún romance, sino a sus gemelos a quienes tuvo con Marc Anthony en 2008, presumiendo algunas fotografías de sus hijos, con un tinte de melancolía que dejó ver lo mucho que han crecido, dejando una fotografía de cuando eran pequeños.

Decidida a sorprender a sus seguidores con una imagen que pocas veces comparte a través de sus redes sociales, Jennifer Lopez, posó junto a Emme y Max end os fotografías distintas que sin duda enloquecieron a los fanáticos que rápidamente recordaron con melancolía cuando ambos eran tan solo unos niños.

En la primera imagen se pudo ver a la famosa actriz posando junto a su hijo, ella luciendo un primaveral vestido color verde con estampado selvático al que le añadió un cinturón blanco y terminó con un arreglo de cola de caballo pulida junto a un maquillaje marrón, mientras que su hijo presumió un conjunto blanco en el que se alcanzaba a leer ‘Max’.

Jennifer Lopez y su hijo Max (Instagram: @jlo)

Usuarios critican a los hijos de Jennifer Lopez y muestran lo peor de la sociedad

La segunda fotografía, se trató de una selfie junto a Emme Maribel Muñiz, más conocida como ‘Emme’ donde se puede ver a ambas pasar un agradable paseo, pues, a diferencia de la foto donde posa con su hijo donde se les puede ver en el marco de una puerta, junto a ella, se alcanzan a ver jardines, su hija, posando con una rebelde camisa de cuadros verde y la actriz con unos lentes de sol en su forma ‘maxi’ y una camiseta blanca.

PUBLICIDAD

Aunque los halagos no tardaron en llegar, hubo algunas críticas hacia los hijos de Jennifer Lopez que provocaron un fuerte debate en redes sociales defendiendo a los menores de los haters y es que, a pesar de que son pocas las veces que la ‘Diva del Bronx’ los muestra en sus redes sociales, siendo captados únicamente por los paparazzi, esta vez, rompió la regla, pero los desagradables juicios sobre su hija no tardaron en aparecer.

Mientras unos aseguraron que ambos eran idénticos a su padre, otros arremetieron con su aspecto y sobre todo el de Emme, pues una usuaria dejó un lamentable y desagradable comentario en el que se leía “The mustache is the same on both” (el bigote es el mismo en ambos) refiriéndose a los hijos de Jennifer Lopez, lo que provocó que algunos fans de la actriz salieran en su defensa respondiéndole “Tu comentario habla peor de ti, que lo que dices de esos hermosos hijos de JLo”.