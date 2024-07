Así de grandes están los hijos de Enrique Iglesias y Anna Kournikova, pero este detalle se llevó los halagos

El cantante español Enrique Iglesias y su pareja, la extenista Anna Kournikova, llevan 20 años de un hermoso e intenso amor que ha dejado tres hijos: Nicholas y Lucy, de 6 años, y de la pequeña Mary, que ya cumplió 4 años. Son una de las parejas más estables del medio artístico, y también una de las más reservadas.

PUBLICIDAD

A ellos les gusta mantener fuera de foco a sus pequeños, sin embargo, de vez en cuando la atleta rusa comparte en su cuenta de Instagram algunos momentos mágicos de la familia. El último fue en junio, para recordarle a Enrique lo excelente padre que es. Los pequeños, han crecido rápidamente y cada vez se parecen a su mamá.

Así lo afirman los mismos internautas, que dejan sus mensajes en las diferentes publicaciones de la deportista: “Él si ha sido un buen padre y esposo”, “Son igualitos a su madre”, El mayor es el que más se parece a Anna” y “Qué lindos todos, son la copia de mami”.

El año pasado, Enrique manifestó cómo es la relación de ambos con los chiquitos: ““Cuando los recojo de la escuela y están teniendo un mal día o uno de ellos está llorando o peleando, decimos: ‘Chicos, ¿Cuál es vuestra canción favorita?’. Y luego uno empieza a cantar ‘I Like It’ y todos empiezan a cantarla, y es muy lindo”.

¡Qué grande están!, los hijos de la pareja se llevan la atención

La tenista, junto a sus tres hijos salió, a pasear en Miami. Fue una noche circense, pues asistieron a la función del Circus Vázquez, este 29 de julio. Fueron captados por paparazzis y uno de esos videos los transmitió el programa de Univisión, Despierta América.

Los tres niños, que vistieron camisetas rojas a juego, fueron a saludar a uno de los integrantes del circo, dejando ver lo tanto que han crecido. Pero, un detalle sorprendió a todos: la sencillez de la familia. Los internautas así lo dejaron claro: “Ellos son un ejemplo de una vida sana”, le escribieron.

También le comentaron: “Las familias con clase son las que no muestran tanto y tienen todo👏👏👏😍”, “El que tiene dinero no tiene que aparentar”, “ellos son el ejemplo de que no se necesita estar en tanto escándalo para ser famoso y que la familia es lo importante ❤️” y “Esa gente llevan como 20 años juntos, sin casarse sin escándalos, sin tanto aparataje.

Otro punto que no pasó desapercibido, fue el cuerpazo de Anna, pues a pesar de sus tres embarazos luce estupenda: “Yo solo veo un cuerpazo 😍😍😍 que tiene la mami. Parece la hermana mayor de esos babies”, “Anna con ese cuerpazo como que no hubiera estado embarazada de 3 niños” y “Anna luce siempre tan bella”, le dijeron a la rusa.