¿Desairó a Ángela Aguilar? El gesto de la madre de Nodal en la boda de su hijo que alarmó a los fans (VIDEO)

El 24 de julio, después de una serie de rumores, Ángela Aguilar y Christian Nodal se dieron el ‘sí acepto’ en la Hacienda San Gabriel de las Palmas en Cuernavaca, Morelos, junto a poco más de 45 invitados entre amigos y familiares que atestiguaron el momento.

Fueron distintos medios los que pasados el medio día, comenzaron a difundir la noticia acerca de la boda de Nodal y Ángela Aguilar, que se estaría dando ese mismo día; sin embargo, hasta ese momento eran solo rumores, hasta que poco a poco, fueron saliendo videos que mostraban a la cantante de ‘Mis Amigas las Flores’ ataviada en un vestido blanco con características nupciales.

Horas más tarde, durante la noche de ese día, la noticia, finalmente fue confirmada en redes sociales, luego de que amigos de la pareja, hicieran ‘extrañas’ publicaciones que dejaban ver que estaban reunidos en el mismo lugar, e incluso uno de ellos reveló tener un ‘baile’ ese día, por lo que muchos lo interpretaron como la celebración del matrimonio de ambos cantantes, posteriormente, un video de Nadia Ferreira, dejó en descubierto el plan de Ángela y Nodal.

Poco a poco, más detalles del enlace se dieron a conocer e incluso momentos que se vivieron antes de ello, dejando ver que, posiblemente, Pepe Aguilar no estaría de acuerdo con ello y habría tenido una fuerte discusión con Nodal, pero, tal parece, que el cantante no sería el único que no aceptaría esta unión también la madre del sonorense.

El video de la madre de Christian Nodal en la boda de su hijo que desató especulaciones

Cada vez son más los videos que salen a la luz del gran día de Christian Nodal y Ángela Aguilar, y esta vez, fue uno donde se ve al cantante junto a su madre el que desató una ola de comentarios, sobre si de verdad estaría de acuerdo con el enlace de su hijo, incluso, hubo quienes notaron cierto gesto en el rostro de Cristy que daría cuenta de ello.

En dicho clip difundido por CARAS, se puede ver a Nodal siendo acompañado por su madre, Cristy por el camino hacia el altar, ella luciendo un vestido en color negro con detalles de canje y lentejuelas con escote ‘V’, junto a su hijo; sin embargo, su rostro fue el que terminó por desatar una ola de teorías alrededor que han quedado simplemente en eso.

“Qué cara de tristeza tienen todos”, “Los invitados de negro tienen claro que es un matrimonio muerto”, “Por qué ahora su mamá de Nodal no defiende a Cazzu como lo hizo con Belinda”, “Qué decepción de la señora Cristy”, “Doña Cristy diciéndole a Nodal ahora te portas bien”, “A Nodal la mamá lo regañó”, “¿Qué pensara mami Nodal?”.