“Mejor vayan a acosar al deudor”: Video de Belinda huyendo de las preguntas sobre Nodal y Ángela causa indignación

La reciente boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar ha sido objeto de intensa atención mediática y debate en redes sociales. La celebración, realizada en la lujosa Hacienda San Gabriel de las Palmas, en el estado de Morelos, ha generado múltiples comentarios y especulaciones, entre las razones que los llevaron a apresurar todo y el vínculo que el cantante tenía con Belinda.

El enlace matrimonial se ha convertido en uno de los eventos más comentados del año y no por las mejores razones. Tras difundirse las imágenes del lugar en donde se llevó a cabo, internautas descubrieron que fue el mismo espacio en donde celebró un San Valentín con Belinda, lo que hizo que de inmediato lo señalaran de “enfermo”.

Por supuesto, las interrogantes sobre el sentir de la intérprete de “Luz sin gravedad” respecto a la boda y al lugar elegido para ésta, no se han hecho esperar. Desde hace varias semanas, reporteros han acechado a Belinda pero es ahora que ya han “pasado la línea” de todo respeto.

Belinda huye de los reporteros que le preguntan por Nodal y Ángela

En medio de la polémica, Belinda ha sido objeto de una serie de preguntas incómodas por parte de la prensa. Recientemente, la cantante fue captada por los paparazzi del programa Kadri en la Ciudad de México, donde los reporteros la abordaron para obtener su opinión sobre la boda de su ex pareja.

En un intento por evitar el tema, Belinda se apresuró a subirse a una camioneta negra mientras su hermano Ignacio intentaba protegerla de la prensa.

“Beli ¿Cómo tomas la boda de Nodal? Se dice que te llevó a la misma hacienda y ahora finalmente se casó con Ángela... ¿qué nos puedes decir?”, preguntaron los reporteros, a quienes la cantante ignoró por completo. Ante la falta de respuesta, insistieron con más preguntas, mientras se empujaban etre ellos. “Beli ¿Por qué permites esto? Por favor danos un momentito”, pidió uno de ellos. En un punto se escucha a Belinda desesperada y muy molesta decir que se alejaran de la camioneta.

El video que circuló en redes sociales, desató gran indignación e internautas salieron en defensa de Belinda, señalándole a los reporteros que a quien deberían estar persiguiendo es a Nodal.

Piden dejar a Belinda en paz y mejor cuestionar a Nodal por pleito de manutención

Co justa razón, internautas criticaron la insistencia de los reporteros en cuestionar a Belinda sobre su ex pareja, considerando que la relación terminó hace más de dos años y que Nodal ahora está en medio de una pelea por el cumplimiento de la manutención de su hija Inti, fruto de su relación con Cazzu.

Cazzu / Nodal La ex pareja estaría enfrentada por su hija Inti. (Instagram (@cazzu) / (@nodal))

“Déjenla en paz, ¿por qué no van y acosan a Nodal de la misma manera y le preguntan porque anda mendigando la pensión de su hija en lugar de andar gastando en una boda toda buchona y naca?”. “Qué porquería de reporteros.. según haciendo su trabajo eso es hostigar y querer joder y sacar una nota de contexto”. “¿Y por qué no acosan igual a Nodal? No se les olvide que anda queriendo reducirle la manutención a su propia hija”. “Mejor vayan a perseguir al deudor ese que no quiere pagar por su hija”, se lee.

De acuerdo con la información que ha circulado en redes sociales, Cazzu habría solicitado una pensión de 2 millones 400 mil pesos mensuales, cantidad con la que no estuvo de acuerdo el cantante. Tras esto, trascendió que habría intentado regatear y que la boda con Ángela estaría siendo una estrategia para no pagarle más a la rapera argentina.