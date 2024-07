“Qué ridículo”: Hermano de Ángela Aguilar manda mensaje a Cazzu tras la boda con Nodal y esto le dijo

En los últimos meses, el mundo del espectáculo ha sido sacudido por el romance entre los íconos del regional mexicano, Christian Nodal y Ángela Aguilar. Este inesperado vínculo amoroso ha generado un torrente de reacciones en las redes sociales, dividiendo a los internautas entre quienes celebran la unión y aquellos que la critican.

Ahora, el sorpresivo enlace matrimonial de Christian y Ángela ha generado gran polémica, no sólo por lo abrupto sino por la lista de invitados, el secretismo detrás y más. Y es que en medio de todo, también está el tema de la pelea del intérprete con su ex pareja, Cazzu, por la manutención de su hija Inti. Además, la decisión de Ángela Aguilar de no incluir a ciertos miembros de la familia como su hermano mayor, José Emiliano, entre los invitados a la ceremonia civil también ha causado controversia entre sus seguidores.

Fue él mismo quien habría ventilado a su hermana luego de escribir en una de las publicaciones de la boda que compartió Pepe Aguilar: “GPI (gracias por invitar)”.

Rápidamente, usuarios de la plataforma criticaron a los miembros de la dinastía Aguilar por no incluirlo, posiblemente porque según él mismo ha dicho, no tiene una relación cercana con su padre. Por ello, expresaron su apoyo hacia José Emiliano por el aparente desaire de su hermana menor.

¿Quiere ser padrastro de Inti?

Eso sí, Emiliano también fue criticado pues presuntamente contactó a Cazzu justo en medio de la celebración matrimonial.

Cazzu Hermano de Ángela Aguilar estaría enviándole mensajes a Cazzu (Instagram)

Según han detectado los internautas, el también cantante habría estado comentado fotos de la rapera argentina con emojis de fuego, lo que significaría que “le gusta”. Esto mismo provocó que la gente especulara que el mayor de los Aguilar estaría coqueteando con ella de alguna manera, o bien, que está interesado en hacer una colaboración.

Internautas reaccionaron al mensaje de Emiliano llamándolo “ridículo” y “ardido”, aunque también desató burlas y memes. “Cazzu al enterarse que no fue la única en que no la invitaron hahaha”. “Mejor!!! que no asististe, es de pena ajena esa boda ridícula”. “El Pepe no quiere invitar a la oveja negra de la familia.jjj”, se lee.

Otro miembro de la dinastía que no asistió a la boda

La polémica respecto a los invitados continúa, desatando especulaciones sobre la relación entre los Aguilar. Además de Emiliano, otra gran ausente fue Majo Aguilar, prima de Ángela con la que ha tenido una supuesta rivalidad.

Mientras la boda se llevaba a cabo, la joven compartió en sus redes sociales que se encontraba en Estados Unidos pues tenía que atender un importante compromiso: cantar el Himno Nacional mexicano el partido de la Liga MX contra la MLS conocido como el All Star Game 2024.

El público no paró de especular sobre esta ausencia y dejaron comentarios expresando que Ángela estableció la fecha de su boda “a propósito” para que no fuera: “Ángela Aguilar puso la fecha de su boda hoy porque sabía que Majo Aguilar no podría asistir por su compromiso con el Himno Nacional”, “Majo no fue al bodorrio o porque no la invitaron o porque simplemente mandó lejos el evento de su prima y mejor cantó en EU”, se lee.