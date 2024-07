¿Problemas en la dinastía? Ella fue la gran ausente en la boda de Nodal y Ángela Aguilar

Después de varios rumores que indicaban que Christian Nodal y Ángela Aguilar se habían casado en Italia, finalmente ambos cantantes acabaron con los rumores, y finalmente, se dieron el ‘sí acepto’ en una boda íntima celebrada el pasado 24 de julio con un total de 45 invitados en el cálido ambiente del estado de Morelos, México.

El evento ocurrió en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, que fue adornada con pétalos de rosas rojas que estaban colocados en una fuente y el camino que recorrió Ángela Aguilar junto a su padre, instantes previos a llegar al altar. Además, la decoración contó con detalles de terciopelo, corazones dorados y candelabros que aportaron una vibra íntima a la celebración de la más joven de la dinastía.

Poco a poco, los invitados al evento, como los padrinos, Marc Anthony y Nadia Ferreira, amigos y la familia de los novios, han comenzado a revelar más detalles de lo que ocurrió la tarde del día de ayer.

Pepe Aguilar, compartiendo una fotografía donde finalmente se puede ver a ambas familias unidas, en un posado donde se pudo ver junto a su esposa, su hija Aneliz, Leonardo y Ángela, ellos con un look que algunos tacharon de ‘lúgubre’ todos de negro, mientras que Nodal, estaba junto a su madre Cristy y su padre Jaime González, vestidos de azul.

Sin embargo, la ausencia de algunos miembros de la familia fueron los que escandalizaron al público y revivió la teoría sobre una posible ‘rivalidad’ entre ellos. Pero fue una ausencia la que más llamó la atención, ¿quién faltó?

Majo Aguilar no acude a la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal

La ausencia de Majo Aguilar revivió al supuesta rivalidad que existiría entre ella y su prima Ángela Aguilar y es que, hubo quienes se preguntaron, cuál fue la razón de que la cantante no acudiera a la boda.

En redes sociales, Majo Aguilar no daba indicios de que estuviera en la misma hacienda en la que estaba sucediendo la boda de su prima y mucho menos que estuviera en México, y es que, la cantante también estaba cumpliendo uno de sus sueños, pero esta vez, distanciada de su familia.

La novia de Gil Cerezo, subió algunos videos celebrando un logro más en su carrera, mientras su prima se estaba casando. Esto no significa que no fuera invitada a la boda, sino que debía cumplir con los compromisos de su agenda.

¿Por qué Majo Aguilar no fue a la boda de su prima?

Majo Aguilar no pudo acudir a la boda de su prima debido a que tenía un compromiso en su agenda, que tenía que cumplir, pues, ese mismo 24 de julio, se llevó a cabo en Columbus, Ohio el partido de la Liga MX contra la MLS conocido como el All Star Game 2024.

Ahí, la cantante entonó orgullosa el himno nacional mexicano con un atuendo rojo de mariachi que posteriormente presumió en redes sociales. Eso sí, el público no paró de especular sobre esta ausencia y dejaron comentarios en los que se leía: “Ángela Aguilar puso la fecha de su boda hoy porque sabía que Majo Aguilar no podría asistir por su compromiso con el Himno Nacional”, “Majo no fue al bodorrio o porque no la invitaron o porque simplemente mandó lejos el evento de su prima y mejor cantó en EU”.