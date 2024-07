“¿Por qué Lady Gaga?”: critican Inauguración de París por no elegir una cantante francesa pero esta sería la razón

Los Juegos Olímpicos 2024 finalmente han dado inicio con una ceremonia inaugural que se ha convertido en tendencia por el despliegue de atletas, música, luces, bailarines y estrellas que han amenizado el evento.

Hasta ahora, la gran sorpresa ha sido Lady Gaga, quien se encargó de abrir con un número musical en el que interpretó “Mon Truc en Plumes” de Zizi Jeanmaire, junto al río Sena. Cabe destacar que ésta es la primera vez que el evento se realiza fuera de un estadio por lo que la elección de representantes ha sido muy importante.

La actuación de Gaga se llevó a cabo en una gran escalera (inspirada en el Grand Palais) con 10 bailarines y 17 músicos, quienes la ocultaron detrás de grandes plumas hasta que quedó completamente al descubierto y comenzó a cantar. Después de una enérgica rutina de baile, Gaga, que vestía un Dior, se retiró para tocar el piano mientras demostraba el poder de su voz.

Aunque la cantante sorprendió a todos con su francés, hizo que todos se cuestionaran por qué la eligieron a ella y no a una intérprete francesa.

¿Por qué Lady Gaga y no una francesa?

“Artista FRANCESA muy famosa... uh... #LadyGaga. Con una... Uhm... No sé cuál fue esa actuación, pero debe haber sido la peor de su vida. #JuegosOlímpicos #París2024″. “Ni siquiera es franco-estadounidense. #LadyGaga #París2024″. “#CeremoniaDeInauguración ¿por qué la F es #ladygaga allí? ¡Ella no es francesa!”. “Ok pero en dónde está Alizée??? Ella habría sido mejor que Gaga”. “Queremos ver a una cantante francesa no a esta gringa”, se lee en redes sociales.

Mientras Gaga es criticada en redes, ella dedicó unas palabras de agradecimiento: “Me siento profundamente agradecida de que me hayan pedido inaugurar los Juegos Olímpicos de París 2024 este año. También me siento honrada de que el comité organizador de los Juegos Olímpicos me haya pedido cantar una canción francesa tan especial, una canción para honrar al pueblo francés y su tremenda historia de arte, música y teatro”, se lee en una parte.

No, Lady Gaga no es francesa, es estadounidense de nacimiento, con ascendencia italiana. Aunque muchos han criticado su participación, la cantante tiene una relación muy estrecha con la cultura francesa.

“Aunque no soy una artista francesa, siempre he sentido una conexión muy especial con los franceses y con la música francesa. No quería nada más que crear una actuación que calentara el corazón de Francia, celebrara el arte y la música francesa y, en una ocasión tan trascendental, recordara a todos una de las ciudades más mágicas del mundo: París”, explicó en una entrevista.

La ceremonia continuó a lo largo del río Sena con varias actuaciones más, incluida una canción del musical Los Miserables, basada en la historia de la Revolución Francesa de Victor Hugo y una actuación de la cantante franco-maliense Aya Nakamura, además de un segmento en el que se le rindió homenaje al Eurodance.

En redes sociales, internautas estuvieron esperando la aparición de Alizée, famosa cantante francesa que se convirtió en toda una estrella mundial del pop a inicios de los años 2000, debido a temas como “Moi Lolita” y “J’en Ai Marre!”, además de ser considerada una sex symbol.

Cabe destacar que Alizée hizo una pausa en su carrera en 2003 para casarse y tener a su primera hija, Annily, en 2005. Regresó a la música en 2007 con su álbum Psychédélices, que incluyó temas como “Mademoiselle Juliette” y “Fifty-Sixty”. Al año siguiente, realizó una gira que la llevó a México por primera vez. Se divorció en 2012, y en 2016 contrajo matrimonio con el bailarín y coreógrafo Grégoire, con quien tuvo a su segunda hija, Maggy.