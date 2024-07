¿Megan Fox está embarazada de Machine Gun Kelly? Esto se sabe

Con mucha sorpresa, los fanáticos de Megan Fox y Machine Gun Kelly vieron las imágenes en el más reciente video del cantante, estrenado este viernes. Junto a Jelly Roll, MGK estrenó el sencillo “Lonely Road”, con cameos de su pareja, Megan Fox, y la de Jelly Roll, Bunnie Xo.

La canción es un giro al clásico de John Denver, “Take Me Home, Country Roads” y en el audiovisual hubo varias imágenes llamativas, incluyendo a una Megan Fox que interpreta a la pareja de MGK, como era de esperarse.

¿Está Megan Fox embarazada de Machine Gun Kelly?

El vídeo comienza con MGK y Jelly Roll, vestidos completamente de negro, asistiendo a un funeral. La escena cambia para mostrarlos trabajando juntos en un garaje, y muestra a dos hombres que luchan económicamente mientras intentan mantener a sus familias.

Jelly Roll canta: “Camino solitario, llévame a casa, al lugar donde nos equivocamos / ¿A dónde fuiste ahora? Ha sido un pueblo fantasma y yo todavía estoy aquí, completamente sola”. Mientras que MGK, de 34 años, ofrece letras conmovedoras con: “Probablemente podría habernos salvado, pero en lugar de eso dejé que nos estrelláramos / Porque no confío en que nadie me ame / Pero ella dice que sí, y este no es el lugar para tú.”

La actriz de 38 años, por su parte, protagoniza el vídeo musical como la pareja de MGK que está embarazada y en el mismo tiene pancita. Después de hablar con ella por teléfono, MGK llega a casa para besar a Fox en los labios y el estómago antes de descubrir una demanda de “Aviso final” en su residencia. Luego, el video muestra a la pareja junto a un lago, y Fox parece tener panza. Pero solo se trata de un personaje en el video musical.

Mientras tanto, Jelly Roll, de 39 años, regresa a casa y encuentra a Bunnie Xo leyendo una carta de “diagnóstico y manejo de la infertilidad”. En la vida real, la pareja compartió el mes pasado sus luchas con la fertilidad mientras Bunnie recibía tratamientos de FIV.

El emotivo vídeo finaliza con la presentación de la bebé Violet Leika, cuya verdadera madre, Anna Cejka, compartió un clip sobre el proyecto en sus historias de Instagram y comentó en una publicación afirmando que escribieron mal el apellido de su hija.