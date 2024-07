“¿Lo está justificando?”: Elizabeth Gutiérrez prefiere amar que odiar a William Levy y le llueven críticas

Los 20 años de relación entre los actores William Levy y Elizabeth Gutiérrez acabaron de una forma nada agradable para ellos, ni para sus dos hijos. En abril de este año anunciaron la separación, y con esto vino una serie de declaraciones y videos dejaron ver que la situación era bastante critica.

PUBLICIDAD

“Simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. (...) Me quedo con el William que amo, que respeto... es el padre de mis hijos y siempre le voy a desear lo mejor”, dijo la actriz en una entrevista exclusiva que ofreció a la revista ¡Hola!, el pasado 10 de abril.

A partir de allí comenzó la debacle de la que el público fue espectador, cuando empezaron las indirectas del artista cubano hacia Elizabeth, también se conoció que Christopher, el hijo mayor, se quedó viviendo con Levy, mientras que Kailey, la menor, se fue con su madre. Ellas dos protagonizaron con controvertido video.

En el material audiovisual, se observó a la actriz, de 45 años, junto a su hija y un par de policías en la mansión que ella vivía con William, pidiéndole a los oficiales que intervinieran porque había una “intrusa” la que fue su hogar, sin embargo, no consiguieron a nadie. En esa oportunidad, afirmó que William se drogaba, que frecuentaba mujeres y que la había dejado sin dinero.

El comunicado a Elizabeth Gutiérrez

Ahora este jueves 25 de julio, envió un comunicado, que le valió críticas, pues piensan que ella nuevamente regresará con él. Levy tampoco se quedó callado y reaccionó minutos más tarde a sus palabras que se extendieron rápido por las redes sociales.

“He pasado meses reflexionando de muchas cosas. Sé que he herido sin querer a las personas que más amo… mis hijos y al padre de mis hijos. Merecen que yo aclare ciertas cosas que en su momento se dijeron y se tergiversaron… sin intención de volver a lo mismo, necesito aclararlo para esta con mi conciencia tranquila”, dijo Elizabeth.

Y aclaró: “1. Mi hijo no se quedó en casa para ‘cuidar a su padre’, se quedó porque es su casa. 2. Kailita ama a su papá… sabe que jamás le haría daño y la relación de ambos habla más que las palabras. 3. William nunca me ha puesto una mano encima ni ha ejercido jamás violencia física en contra mía o nuestra familia”,

PUBLICIDAD

Además, acotó: “Nadie mejor que yo sé lo que he vivido, lo que he sentido, lo que he pasado y sí, a pesar de nuestros problemas es el hombre que siempre voy a amar y desear lo mejor. Y sí, mi gran defecto es amar al padre de mis hijos, pues prefiero que ese sentimiento sea de amor y no odio”, señaló en su reciente posteo en Instagram.

Estas líneas bastaron para que la “acribillaran” en las redes sociales con comentarios como: “De seguro que ella ya volvió con el 😂”, “Le toca agarrar porque ella misma sacó cosas a luz”, “¿Algún psicólogo leyendo esto que nos ilustre que está pasando?”, “¿Adivinen quienes van a volver a publicarse juntos y amándose?”, “William la mando a escribir esto para limpiar su reputación” y “¿Lo está justificando?”.

William reaccionó al comunicado con una total indiferencia, la ignorarlo y publicar en su Instagram fotos y vivencias del avance de la película que está rorando en España.