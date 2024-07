Mientras Marie Claire Harp niega relación con Piqué, Wendy Guevara ya no la quiere en sus fiestas por este motivo

Hace algunas semanas se corrió el rumor que la expareja de Shakira, Gerard Piqué, estaba “merodeando” por México en viajes de negocios, pero también supuestamente persiguiendo el amor de una famosa, la conductora Marie Claire Harp.

PUBLICIDAD

La modelo fue cuestionada sobre el posible romance, pero afirmó que no sabe de donde salió el rumor de “romance” y que incluso solo ha visto una vez al deportista en un evento.

“No sé, me enteré por algunas amistades, pero cero que ver. Jamás lo he visto en persona, bueno si, en un evento hace tiempo, pero jamás nos hemos estrechado la mano, no sé de donde salió ese comentario, pero nada que ver”, explicó.

Enfatizó que no está interesada en salir con Piqué y que se considera “team” de la barranquillera. “Él está con Clara Chia muy feliz, yo estoy muy feliz. Yo soy Team Shakira 100 por ciento, yo creo que si se llegase a dar… no quiero que me salpique. Yo como fanática de Shakira no le haría eso, pero por ahí no van mis tiros”, reseñó el portal Récord.

Pero al parecer ese rumor como que le subió el ego a la conductora que anda muy distanciada de sus más cercanas amistades, entre ellas Wendy Guevara, quien recientemente sorprendió a todos sus seguidores al revelar que Marie Claire ya no era invitada a las fiestas que llega a organizar en la casa que comparte con Nicola Porcella.

¿Invitada de honor? ¡Ya no más!

La influencer y la presentadora se conocieron en la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’. Una vez que terminó el proyecto, ambas habían desarrollado una fuerte amistad. Pero un acontecimiento hizo que Wendy y Nicola tomaran la decisión de ya no tomarla en cuenta para sus reuniones sociales.

Según la revista TvNotas, la también exprometida de José Manuel Figueroa aparentemente rompió algo de su hogar y se negó a pagarlo.

PUBLICIDAD

En una transmisión en vivo para redes sociales, ‘la Perdida’ contó que en una ocasión la invitaron a una reunión y terminó rompiendo un vaso “muy caro” y, al pedirle que lo pagara, la celebridad se quiso desentender del asunto.

“De hecho, a Marie Claire ya no la invitamos a las reuniones de la casa porque un día nos quebró un vaso de vidrio y ese vaso está bien caro, muy caro y todavía le dijimos que lo pagara y no quiso”, dijo la influencer.

¿Un chisme o una broma?

Wendy compartió un video en el cual se observa a Nicola Porcella muy molesto y Marie Claire Harp abrazándolo para disculparse. Pero todo fue parte de una “broma” que le estaba haciendo a sus seguidores, quienes le pedían un “chisme” nuevo.

“¿Vieron el video? Ahí está la prueba cuando Marie Claire nos rompió un vaso de la casa y estamos todavía cobrándoles y es bien dura pa’ pagar”.

Marie Claire Harp usó sus redes sociales para asegurar, con enojo fingido, que compraría toda una vajilla como compensación por lo que rompió.