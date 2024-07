Llegó en helicóptero: la maquillista detrás del look de novia de Ángela Aguilar

Lo que tanto esperaban los seguidores de Christian Nodal y Ángela Aguilar sucedió este miércoles 24 de julio, se casaron por lo civil en una reunión privada que se realizó en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, ubicada en el estado de Morelos y el look de la novia es lo que los internautas más comentan en redes sociales.

Las pocas imágenes que se han podido filtrar de la ceremonia, muestran a la princesa de la dinastía Aguilar radiante y hermosa con un vestido blanco ajustado al cuerpo, con mangas largas y un cuello alto, una combinación de elementos conservadores y modernos, entre ellos un cut-out que dejaba la espalda al descubierto.

El traje de la novia, llevaba hombreras delicadas y varias líneas horizontales de encaje en el frente, complementado con una cola larga de tul que daba volumen al conjunto.

Con respecto al peinado, Aguilar optó por un estilo wet look (tipo mojado) con una separación lateral que destacaba un mechón de cabello sobre la frente, una elección que dio énfasis a su sofisticado vestido.

Pero lo que más llamó la atención de todo el look de la novia fue el maquillaje que, según el portal Infobae, estuvo a cargo de la artista Ferggie Coll.

Un maquillaje evaluado en Italia

La interprete de “Qué Agonía” y “En Realidad” estaba muy al natural, con un ligero smokey eye en tonos tierra y un delineado de grosor medio. Además, sus uñas en forma squoval y de color gris complementaban su estilo.

Asegura el medio argentino que el makeup es similar al que le hizo el maquillista italiano, Stefano Comelli, el pasado 1 de junio durante las vacaciones de Aguilar y Nodal en Italia.

Entre las fotos que se filtraron, también se pudo ver al jefe de la dinastía, Pepe Aguilar, llevando a su hija al encuentro con Nodal. El orgulloso padre vistió un traje negro, mientras que el novio, Christian Nodal, contrastaba con un traje blanco.

Ferggie Cool llegó en secreto y en helicóptero

Ferggie Cool ha estado por mucho tiempo muy cerca de Ángela Aguilar, pues en varios eventos ha sido la encargada del peinado y maquillaje de la artista mexicana, entre ellos los Premios Lo Nuestro 2024 y los Latin Billboard.

La estilista de varias celebridades, la siguen muchos fans en redes sociales y algunos pudieron darse cuenta de que ella se encontraba el miércoles junto a Ángela, alistándola para su boda.

Fue a través de sus historias de Instagram que la make up artist compartió una fotografía en donde se le veía que estaba de paseo en México.

Una de las fotografías que subió a sus historia de Instagram sorprendió a los internautas, pues la estilista informó que fue llevada a bordo de un helicóptero, mientras señalaba que el sitio al que iría a trabajar era secreto:

“I still don’t know why my client flew me her lol I came prepare for any glam needed. Location in also a secret” (“Todavía no sé por qué mi cliente me trajo aquí jajaja. Vine preparado para cualquier glamour necesario. La ubicación también es un secreto”).

Ferggie Coll, la maquillista de Ángela Aguilar en su boda, se tomó fotos con la mascota de la pareja y en la hacienda

Esta historia fue borrada tiempo después de sus redes sociales, pero no así otro video en donde se le puede ver con Chichi, el perro que recién acaba de adoptar Nodal junto a Ángela Aguilar.

¿Quién es Ferggie Coll?

Ferggie Coll también ha trabajado con otras artistas como Nicki Nicole, la cantante venezolana Corina Smith, Lele Pons, Natti Natasha, entre otras.

En varias entrevista que ofreció a medios especializados en belleza, como Canvas Rebel y Bold Journey, la make up artist es originaria de Venezuela y ha demostrado ser una figura influyente en la industria de la belleza en Estados Unidos.

Coll se dedicó al derecho en su país natal, donde trabajaba como asistente en un tribunal, sin embargo, la inestabilidad y falta de oportunidades en Venezuela la llevaron a emigrar a los Estados Unidos en 2015.

Al llegar a este país, Ferggie se enfrentó a innumerables desafíos: sin dinero, con limitado conocimiento del inglés y ninguna conexión profesional. Consiguió un trabajo como asistente de oficina y en sus ratos libres, comenzó a experimentar con el maquillaje, una pasión que siempre había llevado consigo desde su infancia.

Fue una compañera de trabajo quien le pidió que la maquillara para un evento. El resultado impresionó tanto que pronto se corrió la voz, y Coll comenzó a recibir solicitudes de otras personas.

Los ingresos de su trabajo como maquillista superaron rápidamente los de su empleo de oficina, permitiéndole dedicarse de lleno a su pasión.