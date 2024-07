El vestido de Eiza González que es perfecto para estilizar y reducir tu cintura

Eiza González no solo ha conquistado el mundo cinematográfico, sino que su belleza y estilismo la ha llevado a ser toda una referente del mundo de la moda con los looks que suele presumir en los distintos eventos y en redes sociales con los que se roba las miradas.

La actriz mexicana tiene los trucos perfectos para temporada del año por lo que ahora que ha llegado el verano ha logrado combinar la elegancia con lo atrevido y moderno con un vestido que se ajusta a la perfección a su silueta y que logra estilizar y reducir la cintura.

La artista de 34 años está viviendo un buen momento personal y profesional, por lo que cada una de sus apariciones se llenan de elogios y ha sido durante su llegada en el evento de The Summer Gala by Gala One, donde apareció con un vestido cut out.

Este es el vestido de Eiza González perfecto para estilizar y reducir tu cintura

Eiza González brillo como toda una diosa griega al vestir un vestido drapeado en color beige con cut-outs con el que presumió con todo su esbelta figura. Se trata de un diseño del firmado por Christopher Esber el cual añade textura, profundidad pero sobre todo sensualidad.

Para complementar de manera armónica su estilo vanguardista añadió unos aretes de formas geométricas en tono dorado y una delicada gargantilla en el mismo tono.

Aunque en varias oportunidades González ha robado miradas con looks coloridos, también se ha encargado de mostrar su preferencia por tonos neutros y tierra, como lo hizo en esta oportunidad y también durante un evento de Gucci celebrado en el Tate Modern, Museo Nacional Británico de Arte Moderno, donde apareció con un conjunto en color arena de tres piezas: corsé, short y gabardina con degradado de tonos café.

Además, ha optado por estos tonos para sus posados para distintas revistas de moda, con los que ha remarcado su elegancia y sobriedad. Sin duda, Eiza sabe como conquistar el mundo de la moda y convertirse en una de las actrices más elogiadas y codiciadas del momento.

Solo basta con echar un ojo en sus redes sociales para obtener algunas opciones de outfits para lo que será esta temporada y por qué no, guardar otros looks para las siguientes.

Con su estilo effortless, chic y super femenina, la también cantante es toda una it-girl a seguir para lucir siempre radiante.