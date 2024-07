“Con razón Ben se fue”: El detalle en las celebraciones de cumpleaños de J.Lo por el que la acusan de “hartar” a Ben

Jennifer Lopez ha dejado una huella indeleble en la industria del entretenimiento, desde sus inicios en la danza y la actuación hasta convertirse en una de las cantantes más influyentes de su generación. A pesar de su éxito y su faceta como empresaria, la “Diva del Bronx” no ha estado exenta de controversias.

En los últimos meses, los rumores sobre una posible separación de Ben Affleck han ganado terreno. No sólo se ha observado a la pareja en ocasiones separada, sino que ambos han sido vistos sin sus anillos de boda. Mientras algunos sugieren que esto podría ser parte de una “estrategia” mediática, ya que a veces se les ve juntos y con los anillos, otros creen que las evidencias de una crisis matrimonial son cada vez más evidentes.

Este periodo ha sido especialmente complicado para la cantante, quien ha estado bajo la atenta mirada de los paparazzis, buscando capturar cualquier indicio de una posible ruptura. Hace unos días, justo antes de su cumpleaños, Jennifer compartió una serie de fotografías en las que no hay rastro de Ben Affleck y en las que luce radiante, lo que hizo que muchos señalaran que “se ve más radiante que nunca, sin él”.

Jennifer Lopez La Diva del Bronx lució espléndida sin Ben Affleck (Instagram)

Por si fuera poco, J.Lo hizo muy evidente que no llevaba puesto su anillo de matrimonio. En las imágenes, Jen aparece recostada, muy sonriente con un top básico blanco. “Hoy va a ser un gran día 🤍🙏🏼 Feliz sábado a todos ☀️”.

Posterior a esto, la cantante compartió imágenes de su cumpleaños en las que aparece en pijama, frente a un enorme pastel de tres pisos.

Jennifer Lopez La cantante celebró su cumpleaños sin Ben Affleck (Instagram)

“He estado viendo todos tus deseos de cumpleaños, hermosos videos y publicaciones anoche y esta mañana de todo el mundo. Me reí, sonreí, derramé algunas lágrimas y cuando vi el cartel en Times Square, quedé completamente abrumado. Realmente tengo los mejores y más increíbles fans del mundo. Nunca podría expresar lo conmovido que estoy o lo increíblemente bendecido que me siento de que todos ustedes sean parte de mi vida. Muchas gracias”, se lee al inicio del pie de foto.

La cantante también presumió su fiesta de cumpleaños con temática Bridgerton y nuevamente no hubo rastro de Ben Affleck, quien supuestamente se encontraría fuera de la ciudad por trabajo.

Algunos afirman que la cantante “se vengó” de él usando un look de la venganza compuesto por un elegante vestido largo azul adornado con detalles de encaje.

Ahora, Jennifer ha sorprendido al publicar un video en el que aparece cantando junto al entrenador vocal Stevie Mackey, generando críticas por la “extraña cercanía” que mostraron.

¿Jennifer Lopez descuidó a Ben Affleck?

Ante esto, algunos usuarios “sacaron sus conclusiones” expresando que la independencia y egocentrismo de Jennifer Lopez serían la razón por la que Ben Affleck estaría alejándose de ella.

“Con razón Ben se fue. Ella no le da su lugar. Es demasiado independiente y hace que todo se trate de ella”. “Ser una mujer independiente y bella le ha salido caro. Los hombres no soportan eso. Sorry Jen. Cada mujer famosa que ha tenido éxito en su matrimonio ha tenido que renunciar a sus sueños”. “Jennifer Lopez no pensó que ser una mujer demasiado independiente le costaría caro. Por eso los hombres no le aguantan el paso y se cansan de ella”, se lee en redes sociales.