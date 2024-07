“Celebración en honor al ego de JLo”: así fue su espectacular fiesta al estilo Bridgerton y esto indignó a los fans

“Este soy yo... Ahora 🎂”, con esta frase y una foto con un bañador enterizo blanco, la cantante Jennifer López le dio la bienvenida a sus 55 años, la mañana de este miércoles 24 de julio. Fue el preludio de una majestuosa celebración, digno de una reina y con la que dejó a todos alucinando.

La artista usó sus redes sociales para expresar lo feliz que estaba, esto a pesar de que este año no ha sido del mejor para ella: un divorcio en puertas, una gira suspendida y un documental sin mucha audiencia. Pero, quizá todo esto sirvió para que JLo se regalara una noche mágica e inolvidable, como si se tratara de una quinceañera latina.

En su cuenta en Instagram compartió las felicitaciones que recibió a lo largo del día, así cómo fue su despertar: rodeada de flores. Los grandes ausentes fueron sus dos hijos Emme y Max, así como su esposo Ben Affleck. JLo también escribió algo muy emotivo que le valió los aplausos de sus fanáticos.

“Me he reído, sonreído, derramado algunas lágrimas, y cuando vi la cartelera en Times Square, me sentí completamente abrumada. Realmente tengo a los mejores y más increíbles fans del mundo. Nunca podría expresar lo conmovido que estoy o lo increíblemente bendecida que me siento de tenerlos a todos parte de mi vida. Muchas gracias”, les dedicó la artista.

La indignación de los fanáticos

Por supuesto, como se trata de “La diva del Bronx” ,los 55 años no iba a pasar sin pena y sin gloria. Y ya en la noche, la también actriz festejó con una gran fiesta al estilo de la serie de época Bridgerton, que no dudó en presumir en sus redes sociales.

Jennifer se convirtió en toda una Lady Bridgerton y gozó como toda una reina. La celebración estuvo plagada de excesos. No escatimó en gastos para transformar toda su mansión en un escenario colonial de la popular serie de Netflix: carruajes, caballos, músicos clásicos, bailarines, flores, un pastel de múltiples niveles, pelucas y más. Todos estaban vestidos con traje de época, como lo hacían las familias aristocráticas en el siglo XIV. JLo claro que no podía faltar y también llevó un vaporoso vestido de antaño.

Uno de los videos que se filtraron, ella se ve con un vestido cuya falda estaba segmentada por largos trozos de tela, que los tenían tomado chicos y chicas vestidos con traje alegóricos a la temática, mientras la aupaban. Pero, lo curioso de todo, que no se veía ningún invitado, tampoco sus hijos. Solo ella con estos chicos.

Esto no lo soportaron los fans y lo repudiaron: “Celebración en honor al ego de JLo”, “¿Dónde está su familia? Le encanta que la gente la adore”, “Desesperada por llamar la atención”, “Imagínate lidiar con su inflado ego narcisista todos los días... ¡Y tiene 55 años!”, “¿Dónde está su marido?” y “Está tan enamorada de sí misma”.