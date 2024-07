¿Va por Carín León? La reacción de Ángela Aguilar a la foto de su novia por la que la acusaron de ser “fan de su relación”

La polémica de la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar sigue dando de qué hablar y es que, cada movimiento de los cantantes es analizado con lupa por parte de los internautas, que esperan un nuevo error por parte de ambos para volver a colocarlos en el ojo del huracán.

Vale recordar que meses atrás surgió el rumor de un posible romance entre ambos, justo en el momento en el que se especulaba una posible crisis entre Cazzu y el sonorense, que más tarde se confirmó con un doloroso comunicado sobre su ruptura y tan solo dos semanas después, Ángela Aguilar anunciaba mediante una exclusiva con ‘HOLA!’ que estaba en una relación con Christian Nodal provocando la indignación del público.

Y es que, fueron los usuarios los que habrían dejado ver que Ángela Aguilar, antes del anuncio de su relación con Nodal, se decía amiga de Cazzu, lo que muchos tacharon como una traición a la argentina, haciendo viral una supuesta frase que la nieta de Flor Silvestre comentó en una de las fotos del sonorense con ‘La Jefa del Trap’ en la que se leía “fan de su relación”.

Christian Nodal / Ángela Aguilar / Cazzu Instagram (Instagram)

Desde entonces, esta frase ha sido utilizada en diferentes momentos para decir que alguien podría estar interesado en tu pareja y podría estar interesado en quitártela, por lo que deberías tener cuidado de ser traicionado.

La reacción de Ángela Aguilar a la foto de la novia de Carín León por la que le advierten

Hace una semana se dio a conocer que Carín León había firmado su divorcio de Alejandra Esquer con quien habría durado solo dos años, sin embargo, con quien mantiene un romance de alrededor de un año, es con Meylin Zúñiga a quien recientemente advirtieron de Ángel Aguilar luego de que reaccionara a una de sus fotografías a través de su cuenta de Instagram.

La hija de Pepe Aguilar no ha dejado de hacer polémica y su relación con Christian Nodal provocó todavía más el enojo de sus seguidores, esta es la razón por la que la cantante de ‘Mis Amigas las Flores’ ha optado por cerrar la caja de comentarios de sus redes sociales, pero su reciente reacción a la publicación de Meylin Zúñiga le valió de una ola de críticas por parte de los internautas.

Fue el pasado fin de semana que la novia de Carín León publicó una nueva fotografía a través de sus redes sociales, donde se le puede ver besando la mejilla de un caballo blanco en un entorno natural, libre y relajado.

A esta publicación, Ángela Aguilar no solo le dio “me gusta” sino que comentó con tres emojis con ojitos de corazón que hicieron que sus seguidores advirtieran sobre ella diciendo: “Fan de tu relación”, “Ay no, ojalá que no ponga eso la Angelita (fan de su relación)”, “Esta ya le echó el ojo a Carin jajaja su modus operandi”, y es que, los fans de Meylin Zúñiga, le advirtieron tener cuidado, pues recordaron que Ángela Aguilar habría actuado de la misma forma con todas las ex parejas de Christian Nodal hasta que finalmente tuvo una relación con él.