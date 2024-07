Shakira confiesa que muchas personas se burlaban de su voz y les envía un mensaje con la mejor “venganza”

Shakira es una de las cantantes latinas más famosas y exitosas que a sus 47 años tiene una sólida carrera a nivel mundial y cada vez sima más éxitos.

PUBLICIDAD

Este año sacó su álbum Las mujeres ya no lloran, con el que no solo ha empoderado a miles de mujeres, sino que ha tenido un gran recibimiento y éxito que sigue sorprendiendo y está a punto de comenzar su tour.

Aunque ha atravesado por momentos personales difíciles como la infidelidad de Piqué y la enfermedad de sus padres, especialmente su padre William Mebarak, la famosa ha salido adelante, criando a sus hijos y triunfando en el ámbito profesional.

Pero, no siempre fue tan exitosa, y no todos creyeron en su talento cuando más lo necesitaba, aunque suene increíble, y así lo reveló la colombiana en una reciente entrevista.

Shakira revela que muchas personas se burlaban de su voz y les envía un mensaje

Durante una reciente entrevista, Shakira confesó que muchas personas se burlaban de su voz, pero afortunadamente ella contaba con el apoyo de sus padres William y Nidia.

“Hay muchas personas que me han dicho que no. Cuando era chiquita por ejemplo se burlaban de mi voz. Creo que siempre hay que estar muy conectado con lo que uno quiere hacer y creer en uno mismo, sobre todo si tus padres creen en ti, pues eso es el voto máximo de confianza. Pero si tuve gente que quizás no tuvo la fe que yo necesitaba en momentos claves pero mis padres siempre estuvieron ahí”, confesó la barranquillera.

Y, además, les envió un mensaje, dándoles una cachetada con guante blanco a esas personas que se burlaban de ella y no creyeron en su talento.

PUBLICIDAD

“Un saludo para toda esa gente que me dijo que no porque ha sido la motivación para estar donde estamos hoy”, dijo la famosa riendo, dando así ejemplo que no todo comienzo es fácil y que por el hecho que alguien no crea en ti no debes desistir de tus sueños.

“Gracias a esas personas tenemos a esta artistaza talentosa y divina”, “jaja qué mejor venganza que ser una cantante famosa y exitosa, te amo Shaki”, “wow que gran ejemplo y mensaje nos das”, “eres la mejor Shaki, que bueno que no hiciste caso a esas personas”, “amo tu tenacidad, eres un gran ejemplo”, “cómo estarán hoy esos que se burlaban de ti, pobres”, y “eres un ejemplo de superación y constancia”, fueron algunas de las reacciones de sus fans.

Afortunadamente, los padres de Shakira siempre la apoyaron y ella les ha retribuido a los dos ese apoyo incondicional que siempre le dieron.