Mientras Camilo reacciona al escuchar a su bebé en la pancita de Evaluna, fans le hacen sorprendente petición

Camilo y Evaluna son una de las parejas más famosas y exitosas del mundo del espectáculo que han formado una hermosa familia con Índigo y su bebé Amaranto que viene en camino.

La pareja ya se prepara para la llegada de su nuevo hijo del que se desconoce el sexo, pues ellos quieren que sea sorpresa, como sucedió con su primera hija.

A través de redes han compartido videos de los momentos más especiales que han vivido en las últimas semanas antes de recibir a su segundo bebé y recientemente causaron ternura.

Camilo reacciona al escuchar a su bebé Amaranto en la pancita de Evaluna

Camilo y Evaluna compartieron un momento emotivo en sus redes en el que escuchan los latidos de su bebé con una aplicación en su celular.

“Parce no será que si yo pongo el microfonito se escucha. Lo voy a localizar bien, a ver se me perdió un poquito, aquí está re duro, ay Dios, me abrazó. Ahí está. Yo veo las pulsaciones ahí” , dice Camilo mientras pone su celular en la pancita de Evaluna para escuchar los latidos.

Luego se escuchan los latidos y ambos quedan sorprendidos, impactando incluso a sus fans en redes, quienes le hicieron una petición especial al cantante.

Y es que le pidieron que haga una canción con los latidos de su bebé, que lleve por nombre “amar tanto”. “Tu próxima canción debería tener ese audio en la pista ✨”, “Hay que hacerle una canción a Amaranto🫶🫶”, “Pueden hacer una canción para Amaranto que se llame AMAR TANTO? Gracias, hasta luego”, “Cuando le escriba una canción para Amaranto pone ese audio;!!!”, “Ame escuchar el sonido del latido de corazón de Ama. Música 🎶 para mis oídos”, y “que lindo momento, por favor haz una canción con esos latidos tan hermosos”, fueron algunas de las súplicas de sus seguidores.

Cada vez falta menos para que nazca Amaranto y los famosos ya están más que preparados para cuando llegue el momento, y están muy emocionados, incluyendo Índigo, quien será hermana mayor y ama a Amaranto.

Evaluna tendrá un parto en casa como fue con su primera hija y Camilo estará a su lado para apoyarla y hacer todo lo que esté en sus manos en ese momento.

“En cualquier momento llegará Amaranto y yo estoy preparándome y llenándome de energía para poder asistir a Evaluna en el parto, para entregarle todo lo que mi corazón sea capaz de destilar a mi nuevo hijo o hija que llegará a iluminar la colmena y todos nuestros días por venir”, dijo el cantante hace unos días.