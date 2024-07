“Me encanta”: Jorge Salinas defendió a su esposa de quienes la llaman “gorda” y dio lección a muchos

Desde hace días Elizabeth Álvarez está recibiendo crueles comentarios en sus redes sociales por un presunto aumento de peso, algo de lo que la defendió su esposo, Jorge Salinas, en unas recientes declaraciones que le han ganado aplausos por parte de los internautas.

Todo esto se suscitó luego que la famosa grabara un comercial para Mercado Libre, lo que hizo que varios señalaran que luce cambiada a sus 46 años, sin respetar que de los cuerpos ajenos no se opina y que, como cualquier ser humano, las figuras se van transformando con el paso del tiempo.

Así defendió Jorge Salinas a Elizabeth Álvarez

Ante esta situación, el protagonista de Mi corazón es tuyo habló con Mezcal TV para zanjar la polémica que resulta inaudita en pleno 2024, pero que sigue afectando a famosas e influencers a través de internet.

“Elizabeth está linda, hermosa, ¡buenísima! A mí me encanta y sobre todo les voy a decir una cosa a todas las mujeres y a todos los hombres también: somos alma, el cuerpo simplemente es una botarga que traemos”, dijo Jorge Salinas para defender a Elizabeth Gutiérrez de los detractores.

“Mi mujer es hermosa, es bella, me llena, me gusta, me atrae en todas las facetas que ha tenido en estos años que hemos pasado juntos. Yo no escuché ningún comentario como los que mencionan, pero yo estoy plenamente agradecido con la vida por ponerme una mujer tan bella como ella”, añadió.

En medio de esta situación, los defensores de la actriz que actualmente se encuentra preparando el estreno de la obra Perfume de gardenia salieron a aplaudir a su pareja por el buen ejemplo que dio. “Así se elogia a tu mujer”; “El deber de todo esposo es proteger a su pareja”, “No esperen menos”, “¿Cómo no tener amor propio si tu esposo habla así de ti?”, “Así habla un hombre enamorado que te respeta”; escribieron.