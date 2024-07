Mauricio Ochmann y Lorena González ya no esconden su amor pero causan indignación por este motivo

Mauricio Ochmann ha encontrado nuevamente el amor tras su separación de Paulina Burrola en noviembre de 2023 y no ha dudado en presumirlo al aparecer junto a Lorena González en el aeropuerto de la Ciudad de México tras los rumores que habían surgido en redes sobre su romance.

El actor que se encargó de llenar de elogios a la actriz y empresaria a través de las redes sociales ha dejado atrás la soltería y no ha dudado en que su hija Kailani comparta con su nueva conquista.

Luego que la hija del empresario Victor González Torres , mejor conocido como el ‘Doctor Simi’, confirmara su noviazgo a la revista Quien han tenido su primera aparición pública pero la misma ha quedado envuelta en criticas por un particular detalle.

Las criticas a Mauricio Ochmann por su nueva relación

“Bien, muy bien… estoy muy contento… Disfrutando… Estamos muy contentos, muchas gracias… Ahí vamos, ahí vamos disfrutando”, dijo Mauricio Ochmann a los periodistas que los abordaron.

En los audiovisuales que han aparecido en redes sociales se puede ver a la pareja cargando sus maletas al audio mientras Kailani abraza a su padre para evitar las cámaras, y ahora algunos internautas han mostrado su indignación al ver a la pequeña compartiendo con una nueva novia de su padre pese a que hace unos meses se le veía con Burrola.

Muchos han acusado al histrión de no tener estabilidad emocional y de arrastrar a su hija a sus decisiones amorosas, por lo que los comentarios negativos no han faltado y hasta cuestionaron a Aislinn Derbez por permitir tal escenario a la niña.

“Que inestabilidad que la niña vea al papá con una y otra…”, “Hay hombres que siempre van hacer inestables”, “Aislinn de verdad se te hace muy sano q tu hija esté viviendo eso, que su papá ande de mujer en mujer”, “Cuántas más novias le va a presentar a la niña”, “La niña no se merece eso, @aislinnderbez pero hay leyes y me imagino que ud como mamá la tiene bien mentalizada y preparada”, “Ammm no es muy pronto para presentar a la niña?”, han comentado distintos usuarios.

Hasta el momento, la hija de Eugenio Derbez ha preferido no opinar sobre la relación de su ex esposo, pese a que hace unas semanas atrás los rumores apuntaban a una posible reconciliación entre ellos.