El regalo que Benny Blanco le dio a Selena Gomez en su cumpleaños y lo tildan de “egocéntrico”

Selena Gomez estuvo de celebración recientemente y es que la famosa llegó a sus 32 años, un cumpleaños muy especial que vivió al lado de Benny Blanco, quien es su novio oficial desde finales de 2023. A pesar de todas las críticas que ha recibido el productor musical, prueba que con su sentido del humor y especiales detalles es merecedor del amor de la famosa.

PUBLICIDAD

Los internautas le recriminan haber criticado a su actual pareja hace años atrás y no ser tan agraciado físicamente como la ex estrella de Disney, pero ella ha defendido su relación porque él la hace feliz. “Él lo es absolutamente todo en mi corazón. Mejor que cualquier chico con el que he estado”, expresó en el pasado.

¿Cuál fue el regalo que Benny Blanco le dio a Selena Gomez en su cumpleaños?

Tanto hace Benny Blanco sonreír a la famosa, que la propia Selena Gomez lo confirmó en sus redes sociales con la linda celebración de cumpleaños que le preparó. En las postales, la artista aparece posando en la playa con un vestido amarillo y tras ella varios globos con la frase “Happy Birthday” (feliz cumpleaños).

Selena Gomez festeja cumpleaños 32 Instagram: @selenagomez (Instagram: @selenagomez)

De igual manera, la revista People confirmó que el escritor tuvo otro dulce gesto con su amada y es que le regaló un collar con la inicial B, de Benny, para que lo porte orgullosa en su cuello. Esta pieza de la marca Baby Gold no pasó desapercibida para los fans y empezaron a criticar a ambos duramente en internet por el detalle.

“Es un poco egocéntrico regalarle un detalle con tu nombre a tu pareja”; “Selena no ha visto las red flags aún”; “¿No había presupuesto para algo más?”; “Parece que está marcando el ganado”; fueron parte de los comentarios en la red social.

“Solía ser un osito de peluche en tu video musical y ahora soy tuyo en la vida real... ¡Feliz cumpleaños bb! ¡Te amo!”. fue la dedicatoria que él le dejó en su perfil de Instagram, enterneciendo a otros.