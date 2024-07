Adrián Marcelo: quién es y a qué se dedica su esposa “la chaparrita”, con quien intenta tener hijos

Adrián Marcelo es uno de los participantes de La Casa de los Famosos México que se ha ganado el corazón de muchos con su carisma y espontaneidad.

El famosos youtuber y comediante ha hecho reír a varios de sus compañeros con sus chistes, pero también los ha conmovido con su historia de amor con su esposa, a quien ha nombrado muchas veces.

Aunque solo van tres días que comenzó el reality, Marcelo se ha referido a su esposa a quien llama de cariño “la chaparrita” y ha dejado claro que la ama, pero muchos se preguntan quién es ella.

Quién es Karina Puente, la esposa de Adrián Marcelo, a quien llama ‘La Chaparrita’

La esposa de Adrián Marcelo se llama Karina Puente Acosta y tiene 35 años, y aunque no es tan famosa como el comediante, tiene más de 244 mil seguidores en Instagram, donde comparte fotos de sus viajes, moda, procedimientos de belleza y fotos de su vida diaria.

Karina y Adrián Marcelo se casaron en el 2021 por el civil y en el 2022 por la iglesia, pero su relación tiene más de 10 años, cuando se conocieron en un programa de televisión.

Aunque llevan tanto tiempo juntos la pareja se muestra feliz, enamorada, y además están intentando tener hijos, pero no han podido, así lo reveló el propio comediante en La Casa de los Famosos.

“Mi chaparrita hermosa que va a ver esto y hasta me dijo no pasa nada si hablas de ello. Tiene ella nada más como un ovario, el asunto el asunto es que tiene ella como una edad ovárica más alta, el folículo no se reproduce, porque tienen como un ciclo de vida distinto digamos entonces ya estamos viendo un tema de donación, ahorita cuando yo esté encerrado se va a ser un tratamiento experimental que le inyectan plasma o plaquetas a los óvulos para que agarren a la hormona y es que son rompecabezas, los tienen que conectar perfecto, espero que eso funcione y si no yo hasta la adopción”, contó el youtuber.

A través de redes, Karina, quien también se ha desempeñado como modelo, y se graduó en Ciencias de la Información y Comunicación en el 2013, ha mostrado su apoyo a su esposo y hasta ha dejado ver que se desvela para verlo junto a su perrito.

La joven también se encuentra realizando una Maestría en Administración, enfocada en Mercadotecnia en la Universidad Regiomontana y ganó el concurso Look Cyzone México, en Colombia.