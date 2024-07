A tres días del inicio de LCDLF, Gala ya se ganó el odio de los internautas por esta razón

Este miércoles 24 de julio, los 15 participantes del programa de realidad “La casa de los famosos México”, en su segunda temporada se someterán a la primera nominación, a solo tres días de iniciar la competencia en la mansión, donde permanecerá aislados del mundo exterior por 10 semanas, tiempo en el que deberán enfrentar grandes retos y soportar los roces que pueda generar la convivencia.

PUBLICIDAD

Hoy los habitantes de la casa entrarán al confesionario para conversar con “La Jefa” y comunicarles a quienes otorgarán puntos para nominarlos y tener la esperanza de que queden eliminados cada domingo. Se espera que sean dos los que queden amenazados. El ganador final se llevará cuatro millones de pesos mexicanos, unos 220 mil dólares estadounidenses.

Además, elegir un nominado, a partir ahora la audiencia podrá votar por su participante favorito salvarlo de salir. En esta segunda temporada, están viviendo la experiencia: Mario Bezares, Briggitte Bozzo, Sabine Moussier, Agustín Fernández, Mariana Echeverría, Sian Chiong, Ricardo Peralta, Gala Montes, Paola Durante, Shanik Berman, Luis ‘Potro’ Caballero, Adrián Marcelo, Arath de la Torre, Karime Pindter y Gomita. Galilea Montijo será quien conduzca el programa.

La gala de nominación se transmitirá por el Canal 5, a partir de las 8:30 de la noche (hora de México). Las pre y post galas contarán con la conducción de Cecilia Galliano y Mauricio Garza, quienes presentarán los momentos más destacados de la casa.

Gala se lleva el odio de los internautas

Ya los roces se han empezado a sentir en la casa, así como quiénes son los que menos tiene el agrado del público. Las primeras en protagonizar un conato de pelea fueron la actriz Gala Montes y la infuencer Gomita, pues durante la prueba inicial para elegir al líder de la semana, ambas se enfrentaron en un desafío de equilibrio sobre una tabla de surf.

Gomita, presuntamente, colocó uno de sus pies fuera de la tabla como apoyo adicional. Gala lo notó

y la acusó de hacer trampa, a lo que la influencer respondió: “No hago trampa, perras”. Pero no quedó allí, pues cuando trataron de hacer las paces, Gomita no dejó de hablar y esto enfureció a Montes, quien tomó cartas en el asunto.

Briggitte Bozzo intercedió y habló con la actriz: “Gomita se sintió un poco mal, pues porque le dijiste eso. Es que a mí me dan ganas de llorar porque soy muy sentimental. Yo le dije a Gomita: Conozco a Gala hace un chingo, y ella es así. Y tú decides: tomártelo personal o no. Así es Gala: en ningún puto momento del programa se va a quedar callada. Así es ella y no va a cambiar”.

PUBLICIDAD

Por su parte, Gala le comentó a Bozzo: “Yo la neta no he hablado con ella. O sea, habla mucho y como que no me gusta hablar con gente que no deja hablar, me da güeva. Me desgasta. Voy a hablar y te interrumpe, entonces, digo: no, pues, que hable”.

Esta conducta le valió el repudio del público, que escribió en las redes sociales: “Gala se me hace el ser más arrogante y problemático del programa, como que no conecta con nadie”, “Me cae mejor Gomita, que Gala y que Briggitt”, “Dos días viendo a gala y ya no la soporto”, “Ya sabemos por qué le salen tan bien las villanas... Es igualita que sus personajes”, “Ya sabemos quien va a ser la primer eliminada: Gala”, y “Pa’ tu casa Gala, ¡allá a lidiar con tu familia! Hay maneras de decir las cosas”.