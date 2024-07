Sabine Moussier preocupa por deterioro en su salud a 2 días de arrancar LCDLF

‘La casa de los famosos 2′ arrancó con mucha fuerza y es que los participantes ya están dando mucho de qué hablar. Mario Bezares, Briggitte Bozzo, Shanik Berman, Ricardo Peralta, Karime Pindter, Mariana Echeverría, Gala Montes, Sian Chiong, Gomita, Adrián Marcelo, Paola Durante, Agustín Fernández, Arath de la Torre, Luis ‘Potro’ Caballero y Sabine Moussier serán los encargados de aportar diversión, chismes y más a esta edición.

Sin embargo, aunque ya ha habido momentos divertidos, una situación inesperada amenazaría la participación de Sabine Moussier, quien desde el inicio se convirtió en una de las favoritas del público.

La actriz comenzó a sentirse mal dos días después de que iniciaran las transmisiones, y fue Shanik Berman quien asumió la responsabilidad de cuidarla. “Sólo sé que me siento débil, que tengo como escalofríos, ganas de vomitar. Me siento muy mal, el cuerpo cortado, asco. Estoy sudando, siento como fiebre. Yo creo que me está dando como una infección”, le dice a Sian al momento en que se acercó para preguntarle qué le pasaba.

Mientras Sabine habla de sus síntomas, Shanik pide que le den unas vitaminas y menciona que el aire acondicionado estaba muy fuerte en la casa, tanto que ella también sentía malestar en la garganta.

Internautas de inmediato reaccionaron, señalando que Wendy Guevara ya había advertido que el tema del aire acondicionado era un problema pues siempre se sentía muy frío.

Sabine Moussier La actriz describió tener síntomas como asco y escalofríos (TikTok)

Otros incluso mencionaron que Sabine está enferma de lyme y que eso podría estarle causando estragos. “Sabine tiene la misma enfermedad que tiene Thalía, y esos son los síntomas que tienen, sumándole a lo que dicen que les ponen el aire acondicionado súper fuerte es horrible”, mencionó un usuario, mientras que otro dijo que “al ser hipertensa”, la altura podría estarle afectando.

Otra situación que causó preocupación fue que pudiera tratarse de COVID, ya que en los últimos días se ha reportado un aumento en la Ciudad de México. “Ya le dio COVID 🥶🥶🥶🥶ya valió la temporada todos aisladoS”. “Tiene COVID, esos son los síntomas”.

El público quiere que Sabine Moussier dure mucho tiempo en la casa

“Sé que tienen 24 horas apenas. pero por la única persona que lo iba a ver era por Sabine. pensé que se iba a imponer iba a ser un habitante fuerte”. “Si Sabine sale, adiós casade los famosos para mí”. “Nooo Sabine tú tienes que estar hasta el final!!”, se lee en redes sociales, dejando ver lo mucho que el público apoya a la actriz.

Sabine se ha consolidado como una de las villanas más icónicas de las telenovelas mexicanas gracias a su impresionante belleza y carisma inigualable. Con una presencia magnética que cautiva a la audiencia, Moussier ha interpretado papeles de antagonista con una intensidad y sofisticación que la han distinguido en el mundo de la televisión.

Su habilidad para transmitir emociones complejas y su estilo elegante la han convertido en una figura memorable, capaz de capturar la atención y el odio de los espectadores con igual maestría. Con esa combinación de su talento actoral con una presencia deslumbrante no es extraño que la artista sea una de las favoritas dentro de la casa.