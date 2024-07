Los destratos de Gabriel Soto a Irina que prueban que es un “patán”

Gabriel Soto e Irina Baeva han quedado nuevamente en el ojo del huracán pues luego de iniciar su romance en medio de polémicas al ser acusados de haber engañado a Geraldine Bazán (ex esposa del actor), le han puesto fin a su compromiso en medio de desacuerdos.

PUBLICIDAD

Luego de cuatro años de noviazgo y un anillo de compromiso el actor y la actriz han tomado caminos por separados en medio de acusaciones contra Soto, quien enfrentó rumores de romance con su compañera Celia Galliano y aunque desmintió tal información las habladurías no paran.

El ex de Geraldine Bazán ha sido tildado de “patán” por el comportamiento que ha tenido con Irina tras su separación, y son varios los destratos de los que lo han señalado en redes sociales.

Los destratos de Gabriel Soto a Irina Baeva

Inventó supuesto romance

Gabriel Soto y Cecilia Galliano decidieron crear rumores de romance para promover la obra de teatro que protagonizan ‘El precio de la fama’ lo que significó un escándalo y aunque lograron su objetivo de llamar la atención, Gabriel fue criticado por no respetar su relación con Baeva y permitir tales habladurías.

No la ha defendido de las criticas

Otro de los motivos por el que el histrión ha sido repudiado es por no haber apoyado a la mujer con la que intentó llegar al altar de las criticas luego de su papel como ‘Aventurera’ donde la acusaron de no tener talento para interpretar dicho personaje.

Lanzó un comunicado sin su consentimiento

Según explicó Baeva, se enteró de su ruptura luego que su pareja lanzara un comunicado en redes sociales, el cual firmó con su nombre pese a que ella no estaba enterada de su decisión.

“El comunicado fue publicado sin mi consentimiento; yo no lo redacté. No sé por qué aparece mi nombre ahí. Sí, se me notificó y sí me tomó por sorpresa porque, días previos a esto, estábamos juntos”, señaló.

PUBLICIDAD

La habría acusado de infiel

Lucho Borrego, conductor del programa Siéntese quien pueda de Univisión, reveló que fue el mismo Soto quien le confirmó la infidelidad de Irina durante una conversación personal que mantuvieron. La artista se habría enamorado de otro hombre

“Sí es verdad, según lo que me dice Gabriel, que ella ya le estaba pintando los cuernos”, dijo.

Las declaraciones han surgido pese a que ella manifestó que no fue infiel a su ex pareja durante los años que tuvieron de relación.